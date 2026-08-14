Karabük Üniversitesi Takımı, TEKNOFEST\'e Hazırlanıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinden oluşan PARTECH Haberleşme Takımı, TEKNOFEST Elektronik Harp Yarışması'nda geliştirdikleri sistemle finale hazırlanıyor.

Geçen yıl Kablosuz Haberleşme Yarışması kategorisinde finalist olan ve "En İyi Takım Ruhu" ödülüne layık görülen ekip, bu yıl yarışmada ilk 3'e girmeyi hedefliyor.

Takım kaptanı Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Sefa Musa Karademir, AA muhabirine, bu yıl TEKNOFEST Elektronik Harp Yarışması kategorisinde yarışacaklarını söyledi.

Elektronik Harp Yarışması kategorisinde yarışların bu yıl ilk kez yapılacağını belirten Karademir, "ASELSAN paydaşlığında yürütülüyor. KTR aşamamızı geçtik. Video teslimi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sonrasında da finale hazırlanacağız. Final, Diyarbakır'da 18-20 Eylül tarihlerinde olacak. Bu süreçte orada olmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

PARTECH Haberleşme Takımı olarak 8 kişi olduklarını ifade eden Karademir, takım olarak 4 istasyonlu sistem kurduklarını anlattı.

Karademir, 10 gündür gece gündüz çalışarak video teslimine yetişmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Belli frekansları seçtik. Ona uygun antenlerimiz var. O şekilde çalışıyoruz. Video teslimi aşamasını geçtikten sonra finalde ilk 3 dereceye erişmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Oğuz Şahan Saraçoğlu da çalışmalarını ASELSAN'ın katkılarıyla yaptıklarını söyledi.

Saraçoğlu, ülkenin katma değerini ve savunma gücünü artırmaya katkı sağlamaya yönelik proje hazırladıklarından bahsetti.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Şevket Turan Tunç ise yaklaşık 9 aydır ekiple çalıştığını dile getirdi.

Tunç, "(Telsiz ve dronların sinyalleri) Elektronik taarruz sistemimizde bu sinyalleri karıştırıcı ile bastırıyoruz. Sonuç olarak telsizlerin iletişimini bozabiliyoruz. Dronların sinyal bağlantısını kopararak, karıştırarak onları düşürebiliyoruz. Günümüz dünyasında artık SİHA'lar değil, daha çok dronlarla savaş yapılıyor. Bundan dolayı önemli bir kategori olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.