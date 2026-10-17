Karayel, BARÜ ziyaretinde Bilimfest'i ve bölgenin en büyük kütüphanesini gezdi - Son Dakika
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Karayel, BARÜ ziyaretinde Bilimfest'i ve bölgenin en büyük kütüphanesini gezdi

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Karayel, BARÜ ziyaretinde Bilimfest\'i ve bölgenin en büyük kütüphanesini gezdi
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İstanbul Milletvekili Karayel, Bartın Üniversitesini ziyaret ederek Bilimfest Bartın atölyelerini ve bölgenin en büyük kütüphanesini gezdi. Ziyarette üniversitenin bilimsel çalışmaları hakkında bilgi alan Karayel, öğrencilerle sohbet etti ve Rektör Akkaya'ya teşekkür etti.

İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Türk Grubu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Bartın Üniversitesini (BARÜ) ziyaret ederek "Bilimfest Bartın" etkinlik alanını gezdi.

Bartın Üniversitesine gelen Milletvekili Karayel, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ve il protokolü tarafından karşılandı. Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmede Karayel'e, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler ile bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Ziyaret kapsamında Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilimfest Bartın" etkinlik alanını gezen Karayel, bilim, kültür, sanat ve teknoloji atölyelerinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Programın devamında bölgenin en büyük kütüphanesini de ziyaret eden Karayel, öğrencilerle sohbet etti.

Milletvekili Karayel, misafirperverliklerinden dolayı Rektör Akkaya'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Akkaya da nazik ziyaretinden dolayı Karayel'e teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
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