MSKÜ'den 9 akademisyen 2026 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı - Son Dakika
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MSKÜ'den 9 akademisyen 2026 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı

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MSKÜ\'den 9 akademisyen 2026 Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde yer aldı
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MSKÜ'den 9 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2026 listesine girdi. Üniversitenin akademisyen sayısı geçen yıl 8 iken bu yıl 9'a yükseldi; isimler yıllık ve kariyer boyu etki kategorilerinde yer aldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) 9 akademisyen, Stanford Üniversitesi ve Elsevier işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" 2026 listesinde yer aldı.

Bilim insanlarının uluslararası yayın ve atıf performansları başta olmak üzere çeşitli akademik ölçütler dikkate alınarak hazırlanan listede, MSKÜ'nün geçen yıl 8 olan akademisyen sayısı bu yıl 9'a yükseldi.

Listede "yıllık etki" kategorisinde Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Öztürk ve Prof. Dr. Ülkü Anık, Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Ali Keçebaş ve Prof. Dr. Utkucan Şahin, Mühendislik Fakültesinden Doç. Dr. Özer Zeybek, Fethiye İşletme Fakültesinden Doç. Dr. Muhammet Damar ile Milas Veteriner Fakültesinden Prof. Dr. Vedat Onar yer aldı.

"Kariyer boyu etki" kategorisinde ise Prof. Dr. Ali Keçebaş, Prof. Dr. Mehmet Öztürk, Prof. Dr. Ülkü Anık, Mühendislik Fakültesinden Prof. Dr. Ali Arslan Kaya ve Teknoloji Fakültesinden Prof. Dr. Ergün Baysal listeye girdi.

Çalışmada bilim insanlarının nitelikli yayın ve atıf sayıları, h-indeks ve hm-indeks gibi çeşitli uluslararası akademik göstergeler değerlendiriliyor.

MSKÜ'nün açıklamasında, akademisyenlerin listede yer almasının üniversitenin bilimsel üretkenliğini ve uluslararası akademik görünürlüğünü ortaya koyduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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