MTÜ'nün BrailleVision projesi TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da ikincilik kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MTÜ'nün BrailleVision projesi TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da ikincilik kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MTÜ\'nün BrailleVision projesi TEKNOFEST Güneydoğu 2026\'da ikincilik kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTÜ öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamındaki 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları'nda BrailleVision projesiyle ikincilik kazandı. Şanlıurfa'daki etkinlikte dereceye giren proje, görme engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olmayı hedefliyor.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencileri, TEKNOFEST Güneydoğu 2026 kapsamında düzenlenen 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

MTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri Ahmet Katta ve Muhammed Said El Salih, Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş danışmanlığında hazırladıkları "BrailleVision: Görme Engelliler İçin Akıllı Eğitim Destek Sistemi" adlı projeyle yarışmada dereceye girdi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Güneydoğu 2026 etkinliğinde ikincilik ödülüne layık görülen öğrenciler, geliştirdikleri projeyle görme engelli bireylerin eğitim süreçlerine destek olmayı hedefledi.

Etkinliğe öğrenciler Ahmet Katta ve Muhammed Said El Salih ile proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş'ın yanı sıra Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Balbay ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan da katıldı.

MTÜ yönetimi, üniversiteyi başarıyla temsil eden öğrenciler ile proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Dilber Çetintaş'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
TeknolojiŞanlıurfaTeknofestEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:09:35. #.0.3#
SON DAKİKA: MTÜ'nün BrailleVision projesi TEKNOFEST Güneydoğu 2026'da ikincilik kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei