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Nvidia, CES 2023'te RTX 40 Super Serisini Tanıttı - Son Dakika
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Nvidia, CES 2023'te RTX 40 Super Serisini Tanıttı

Nvidia, CES 2023 kapsamında çok beklenen RTX 40 Super serisi ekran kartlarını tanıttı. RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER modelleriyle bellek ve güç konusundaki eleştirilere cevap veren Nvidia, daha yüksek performans ve daha uygun fiyatlar sunuyor.

Nvidia, CES 2023\'te RTX 40 Super Serisini Tanıttı
08.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:32
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Nvidia, CES 2023 kapsamında çok beklenen RTX 40 Super serisi ekran kartlarına görücüye çıkardı. RTX 40 modellerindeki bellek ve güç konusuna eleştirleri ele alan Nvidia; RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER modellerini sundu.

Nvidia RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER ve RTX 4070 SUPER neler vadediyor?

İlk olarak RTX 4080 SUPER ile başlayalım. Standart RTX 4080'e göre önemli yükseltmelere sahip olan yeni ekran kartı; normal modelin 9728 çekirdeğine kıyasla 10240 CUDA çekirdeğine yer veriyor. SUPER sürümü ayrıca RTX 4080'ten 200 dolar daha düşük, 999 dolarlık fiyatla satışa çıkacak.

Nvidia, CES 2023'te RTX 40 Super Serisini Tanıttı

Nvidia, RTX 4080 SUPER'in 4K Full RT oyun ve yapay zeka performansı sunacağını ifade etti. Oyun sırasında ortalama 246W güce ihtiyaç duyduğunu ve RTX 4080'den önemli ölçüde daha az olduğunu dile getirdi.

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RTX 4070 Ti SUPER ise serinin orta seviye kartı olacak. Standart modelin 7168 çekirdeğine kıyasla 8448 CUDA çekirdeğine sahip. Daha da önemlisi, RTX 4070'in 8GB belleğine göre 16GB GDDR6X bellek ile önemli bir artış sunuyor.

Nvidia ayrıca RTX 3070 Ti'ye göre 2,5 kat performans artışı sunduğunu iddia etti, ancak bu muhtemelen DLSS performansıyla yaşanıyor. RTX 4070 Ti SUPER'in 799 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacağını belirtelim.

Serinin son üyesi ise RTX 4070 SUPER oldu. Standart modelin 5888 çekirdeğinden 7680 CUDA çekirdeğine artış alıyor. 36MB L2 önbelleği koruyor, ancak oyun sırasında ortalama 200W güce ihtiyaç duymasıyla merak uyandırıyor. RTX 3090'dan daha güçlü olduğu belirtilirken, 599 dolarlık fiyatıyla RTX 4070'den daha ucuz olacak.

Kart özellikleriRTX 4080 SUPERRTX 4070 Ti SUPERRTX 4070 SUPERCUDA Çekirdekleri1024084487168Bellek16GB G6X16GB G6X12GB G6XMaksimum Saat Hızı2550 MHz2610 MHz2475 MHzBellek Saat Hızı23 Gbps21 Gbps21 GbpsBant Genişliği736 GB/s672 GB/s504 GB/sTGP320W285W220WSatış Tarihi31 Ocak 202424 Ocak 202417 Ocak 2024Fiyat999 dolar799 dolar599 dolar

Nvidia, CES 2023'te RTX 40 Super Serisini Tanıttı

Nvidia, özellikleri geliştirip fiyatları düşürerek, RTX 40 serisinin fiyatlandırma ve performans iddialarına yönelik eleştirileri ele almış gibi görünüyor. Türkiye'de ne zaman sunulacağı ve fiyatların ne olacağı ise belirsiz.

Kaynak: Shiftdelete
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