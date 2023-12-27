 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
OnePlus 12R Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

OnePlus 12R Tanıtım Tarihi Açıklandı

OnePlus, akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, OnePlus 12R'nin 23 Ocak'ta tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca, aynı etkinlikte OnePlus 12'nin global versiyonu da vitrine çıkacak. OnePlus 12R, Hindistan pazarının yanı sıra Kuzey Amerika, Avrupa ve diğer bölgelerde de satışa sunulacak. Özellikleri arasında 6.7 inç AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, üçlü kamera kurulumu ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

OnePlus 12R Tanıtım Tarihi Açıklandı
27.12.2023 - 22:27,
Abone Ol

Akıllı telefon pazarındaki payını artırmak için çalışmalarını sürdüren OnePlus, yakında yeni ürünlerini satışa çıkaracak. Markanın yaklaşan ürünlerinden biri de bir süredir sızıntılarla gündemi meşgul eden OnePlus 12R. Peki akıllı telefon ne zaman tanıtılacak? Bu soru kısa bir süre önce yanıt buldu.

OnePlus 12R tanıtım tarihi açıklandı

Şirket, son paylaşımıyla OnePlus 12R'nin 23 Ocak'ta tanıtılacağını duyurdu. Hatta aynı etkinlikte geçen haftalarda Çin'de piyasaya sürülen OnePlus 12'nin global versiyonunun da vitrine çıkacağını belirtelim.

Bilindiği üzere markanın "R" modelleri bugüne dek sadece Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Ancak şirket kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla 12R ile bu durumun değişeceğini ve ürünün Kuzey Amerika, Avrupa ve dünyanın diğer bölgelerinde de piyasaya sürüleceğini doğruladı.

Türkiye'de sevilen OnePlus modeli için Android 14 müjdesi!

Modelde 6.7 inç, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Bunun yanı sıra panelde 3000 nit tepe parlaklık sunulacak.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu karşımıza çıkacak. Önde ise 16 Megapiksellik bir selfie kamerası mevcut olacak. OnePlus 12R modelinde 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh'lik bir batarya mevcut olacak.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji OnePlus 12R Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika


21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47
Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37
Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16
Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler

Son Dakika
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
20:37 Asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı
20:16 Asgari ücret zammıyla işsizlik maaşından yaşlılık aylığına birçok kalem değişti! İşte yeni ücretler
20:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zammıyla ilgili ilk açıklama: Yüzde 49 artış yapıldı
20:00 RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 22:51:00. #1.12#
SON DAKİKA: OnePlus 12R Tanıtım Tarihi Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement