OnePlus Buds V: Özellikler ve Fiyat

Akıllı telefon pazarının önde gelen şirketlerinden OnePlus, aynı zamanda kulaklık da üretiyor. Bu kapsamda ürün kataloğunu sürekli genişleten firma, son olarak Buds V kulaklığını tanıttı. Peki bu Bluetooth kulaklık kullanıcılara neler sunuyor? İşte OnePlus Buds V özellikleri ve fiyatı…
OnePlus Buds V özellikleri ve fiyatı
Kumtaşı beyazı, yıldızlararası mavi, gölge siyahı renk seçeneklerine ve dikkat çeken bir tasarıma sahip olan OnePlus Buds V modelinde 12,4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücü bulunuyor. Bu, derin bas ve net bir ses sunuyor. Bu noktada dengeli, derin bas, net ve parlak olmak üzere üç ses modu seçeneği olduğunu da belirtmek gerekiyor.
Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre kulaklık, Bluetooth 5.3 kullanıyor. Bununla birlikte Dolby Atmos teknolojisini destekleyen bir OnePlus markalı telefon ile eşleştirildiğinde panoramik ses efekti deneyimi veriyor.
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IP55 korumaya (antrenmanlara veya hafif yağmurda koşmaya uygun) sahip olan modelde yapay zeka destekli gürültü engelleyici özellik ve görüşme sırasında karşıya daha net bir ses gidebilmesi için çift mikrofon olduğunu söyleyelim.
4,3 gram ağırlığındaki OnePlus Buds V; oynatma, duraklatma, sonraki ve önceki şarkıya geçiş yapabilmek için dokunmatik kontroller özelliğine de sahip. Dahası, bu kontrol özelleştirilebiliyor.
Pil tarafındaysa kulaklıklar, tek şarjla 8 saatlik kullanım vadediyorken, bu süre USB-C şarj yuvasına sahip kutusu ile birlikte 38 saate kadar çıkıyor. Bu noktada 1 saat hızlı şarj edilerek 5 saat boyunca kullanılabileceğini belirtelim. Peki bu kulaklık oyuncular için uygun mu?
Marka, kulaklığın 94 milisaniye gecikme süresine sahip olduğunu belirtiyor. Bu süre video izlemek için ideal olsa da özellikle VALORANT ve Counter-Strike 2 rekabetçi oyunlar için pek de uygun olmayacağı söylenebilir.
OnePlus Buds V özellikleri şu şekilde sıralandı;
Şarj Kutusuyla 38 saatHızlı ŞarjVar (1 saat şarjla 5 saat kullanım)Gecikme Süresi94 milisaniye OnePlus Buds V fiyatı ise 20 dolar olarak belirlendi. Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Buds V: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, uyku eksikliği beynin yapılarını bir gecede yaşlandırabilir. Uykusuzluk, bilişsel fonksiyonları azaltabilir ve kimyasal değişimlere neden olabilir. Yeterli uyku almak, beynin önemli işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olurken, uyku yoksunluğu beynin yaşlanma etkilerini artırabilir. Ancak bu çalışmanın sınırlamaları olduğu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Arkeologlar, Intel'in Almanya'da inşa etmeyi planladığı çip fabrikası alanında 6 bin yıllık mezar odaları buldu. Mezar odalarında birden fazla insan ve ilginç hayvan kalıntılarına rastlandı. Bu keşif, fabrika inşaatının gecikmesine neden olabilir. University of Surrey, University of Cambridge, Çin Bilimler Akademisi, Xidian Üniversitesi ve Zhengzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürebilecek yeni bir tür çift taraflı solar panel geliştirdi. Bu yeni güneş panelleri, karbon nanotüpler kullanılarak geliştirildi ve bu sayede üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş sağlandı. Nanotüpler, panellerin hem ön hem de arka yüzeylerindeki elektrotlarda kullanılıyor. Bu nanotüplerin çapı sadece 2,2 nanometre ve 45 bin tanesi bir araya getirildiğinde bile bir kağıt parçasından daha ince bir yapı oluşturuyor. Buna rağmen, bu paneller metrekare başına 36 milliwatt elektrik üretebiliyor. Bu da metrekare başına yaklaşık 360 watt'a denk geliyor. Geleneksel güneş panelleri metrekare başına yaklaşık 200 watt üretiyor. Bu yeni tür çift taraflı solar panellerin geleneksel güneş panellerinden birkaç önemli farkı var: Karbon nanotüpler kullanımı, düşük maliyet, yüksek verimlilik, çift taraflı enerji üretimi ve geniş uygulama alanları. Bu farklar, bu yeni panellerin güneş enerjisi sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu güneş paneli alternatifi, güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir atılım oluşturuyor ve çevreye duyarlı enerji çözümlerinin daha geniş ölçekte kullanılmasını teşvik ediyor. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek verimlilik sunan bu teknoloji, güneş enerjisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip. Akıllı telefon pazarında Huawei'nin yerini almaya aday olan Honor, yeni bir model için hazırlığa başladı. Honor 200 Lite için ilk sızıntılar ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi Honor, 100 serisi sonrası şimdi de 200 serisiyle mi karşımıza çıkıyor? Honor 200 Lite bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Düzenleme Kurumu (TRDA) tarafından onay aldı. Şu an için Honor 200 Lite özellikleri belli olmuş değil. Ancak 200 Lite ismi şimdiden ortaya çıktı. Marka kısa bir süre önce Honor 100 serisini tanıttı. İki serinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağı ise belli değil. Yine Honor 100 serisinde bir lite model de yer almıyor. Bu anlamda 200 Lite modelinin, 100 Lite için de önemli bir sinyal olma ihtimali de var. Yapay zeka ve sinir ağları, yapay zekalı ve kameralı OBSCURA hesap makinesi ile birleşerek el yazısı denklemlerini çözebiliyor. Bu akıllı hesap makinesi, matematik problemlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. OBSCURA, el yazısıyla yazılmış bir formülün fotoğrafını çekip çözümleyicilerden geçirebilen bir kamera ve yerleşik bir mikrofon ile geliyor. Teknolojinin sınırlarını zorlayan bu cihaz, eğitim ve profesyonel ortamlarda faydalı olabilir. Apple'ın birkaç gün içinde iPad Pro (2024) ve iPad Air (2024) modellerini tanıtması bekleniyor. Ancak yeni bir sızıntıya göre, iPad Pro (2024) modelinin 12,9 inç OLED ekran üretimi istenen seviyede değil. Bu durum Apple'ı tanıtımı geciktirmeye veya yeni modelleri gecikmeli olarak göndermeye zorlayabilir. Detaylar haberimizde. Antalya'da flört uygulamasından tanıştığı kişilerin cep telefonu ve mobil bankacılık uygulamasının şifrelerini öğrenen 1'i kadın 3 şüpheli, hesaplardaki parayı ve bankadan çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktardı. Mağdurları 2 milyon lira dolandıran şüpheliler gözaltına alındı. Meta'nın mikroblog platformu Threads, yeni bir güncelleme ile artık canlı skorları gösterecek. Mark Zuckerberg tarafından duyurulan bu özellikle, kullanıcılar spor müsabakalarını takip ederken canlı skorları da görebilecekler. Şirket, başlangıçta NBA skorlarını sunacaklarını ve ilerleyen dönemlerde diğer liglerin skorlarını da ekleyeceklerini belirtti. Threads'in canlı skor özelliği, maç öncesi, maç sırası, maç sonrası ve istenilen zamanlarda kullanıcılara skorları göstermek için tasarlandı.
ÖzellikOnePlus Buds VRenk SeçenekleriKumtaşı beyazı, yıldızlararası mvi, gölge siyahıSürücü12,4 mm titanyum kaplamalı dinamik sürücüSes ModlarıDengeli, derin bas, net ve parlakBluetoothBluetooth 5.3Dolby Atmos DesteğiVar (OnePlus markalı telefon ile eşleştirildiğinde)KorumaIP55 (antrenmanlar veya hafif yağmurda koşmaya uygun)Gürültü EngelleyiciVarMikrofonÇift mikrofonAğırlık4,3 gramDokunmatik KontrollerVar (Oynatma, duraklatma, sonraki/önceki şarkı) – ÖzelleştirilebilirPil ÖmrüTek şarjla 8 saat
Şarj Kutusuyla 38 saatHızlı ŞarjVar (1 saat şarjla 5 saat kullanım)Gecikme Süresi94 milisaniye
OnePlus Buds V fiyatı ise 20 dolar olarak belirlendi.
Son Dakika › Teknoloji › OnePlus Buds V: Özellikler ve Fiyat - Son Dakika
Journal of Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, uyku eksikliği beynin yapılarını bir gecede yaşlandırabilir. Uykusuzluk, bilişsel fonksiyonları azaltabilir ve kimyasal değişimlere neden olabilir. Yeterli uyku almak, beynin önemli işlevlerini yerine getirmesine yardımcı olurken, uyku yoksunluğu beynin yaşlanma etkilerini artırabilir. Ancak bu çalışmanın sınırlamaları olduğu için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Arkeologlar, Intel'in Almanya'da inşa etmeyi planladığı çip fabrikası alanında 6 bin yıllık mezar odaları buldu. Mezar odalarında birden fazla insan ve ilginç hayvan kalıntılarına rastlandı. Bu keşif, fabrika inşaatının gecikmesine neden olabilir.
University of Surrey, University of Cambridge, Çin Bilimler Akademisi, Xidian Üniversitesi ve Zhengzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürebilecek yeni bir tür çift taraflı solar panel geliştirdi. Bu yeni güneş panelleri, karbon nanotüpler kullanılarak geliştirildi ve bu sayede üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş sağlandı. Nanotüpler, panellerin hem ön hem de arka yüzeylerindeki elektrotlarda kullanılıyor. Bu nanotüplerin çapı sadece 2,2 nanometre ve 45 bin tanesi bir araya getirildiğinde bile bir kağıt parçasından daha ince bir yapı oluşturuyor. Buna rağmen, bu paneller metrekare başına 36 milliwatt elektrik üretebiliyor. Bu da metrekare başına yaklaşık 360 watt'a denk geliyor. Geleneksel güneş panelleri metrekare başına yaklaşık 200 watt üretiyor. Bu yeni tür çift taraflı solar panellerin geleneksel güneş panellerinden birkaç önemli farkı var: Karbon nanotüpler kullanımı, düşük maliyet, yüksek verimlilik, çift taraflı enerji üretimi ve geniş uygulama alanları. Bu farklar, bu yeni panellerin güneş enerjisi sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu güneş paneli alternatifi, güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir atılım oluşturuyor ve çevreye duyarlı enerji çözümlerinin daha geniş ölçekte kullanılmasını teşvik ediyor. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek verimlilik sunan bu teknoloji, güneş enerjisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.
Akıllı telefon pazarında Huawei'nin yerini almaya aday olan Honor, yeni bir model için hazırlığa başladı. Honor 200 Lite için ilk sızıntılar ortaya çıktı. Çinli teknoloji devi Honor, 100 serisi sonrası şimdi de 200 serisiyle mi karşımıza çıkıyor? Honor 200 Lite bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Telekomünikasyon ve Dijital Düzenleme Kurumu (TRDA) tarafından onay aldı. Şu an için Honor 200 Lite özellikleri belli olmuş değil. Ancak 200 Lite ismi şimdiden ortaya çıktı. Marka kısa bir süre önce Honor 100 serisini tanıttı. İki serinin benzer bir tasarıma sahip olup olmayacağı ise belli değil. Yine Honor 100 serisinde bir lite model de yer almıyor. Bu anlamda 200 Lite modelinin, 100 Lite için de önemli bir sinyal olma ihtimali de var.
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