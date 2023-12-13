OnePlus Open: Katlanabilir telefonun menteşe vidaları titanyumdan yapılmış

OnePlus, katlanabilen akıllı telefon pazarına Open adlı modeliyle geçtiğimiz aylarda giriş yaptı. Oppo'nun modellerini temel alan bu model özellikleri bakımından dikkat çekti. Öyle ki bir YouTube kanalında dayanıklılık testine tabi tutulan model, bu kez parçalarına ayrılmış bir şekilde yer aldı. Bununla birlikte oldukça dikkat çeken bir detay ortaya çıktı!

OnePlus Open modelinin menteşe vidaları titanyumdan oluşuyor!

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan OnePlus Open modeli, sahip olduğu birçok özellikle kullanıcıların beğenisini kazandı. Bu başarının üzerine ünlü YouTube kanalı JerryRigEverything, OnePlus Open modeline dayanıklılık testi yaptı. Birçok aşamadan oluşan bu testte model, 7. seviyeye kadar başarıyla ulaştı.

Test sırasında en dikkat çeken nokta ise bükülme aşaması oldu. Özellikle onca uğraşa rağmen yanlış şekilde katlanmayan modelin bu korumayı nasıl sağladığı merak konusu oldu. Bunun üzerine YouTube kanalının sahibi Zack, cihazı söktüğü videoyla karşımıza çıktı.

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Videoya göre katlanabilen ekranın üst kısmındaki pikseller arasında ultra ince cam ve plastik koruyucu var. Ekran panelinin arkası da karbon fiberden oluşuyor. Asıl ilgi çekici kısım ise OnePlus Open cihazının menteşedeki vidalarının titanyumdan yapılmış olması.

OnePlus'un Open'ın menteşe vidalarında titanyum kullanması ağırlığı azaltıyor. Ortaya çıkan sonuca göre bu adım işe yaramış durumda. OnePlus Open, Android 13 tabanlı OxygenOS Fold arayüzüyle piyasada yer aldı. Bununla birlikte modelde 67W hızlı şarj teknolojisine sahip 4805 mAh batarya var. Ayrıca cihaz, üçlü kamera dizilimine de sahip.

Peki, siz OnePlus Open modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!