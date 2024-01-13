 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Realme, geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme 11 Pro'nun kamera performansıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. Şimdi ise fiyat/performans odaklı Realme 12 Pro Plus modelinin fotoğrafı sızdırıldı. Yeni modelde Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 işlemci, 6.7 inç FullHD Plus AMOLED ekran, üçlü kamera dizilimi ve 5000 mAh batarya gibi özellikler bulunacak.

Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı
13.01.2024 - 16:38,
Abone Ol

Realme, geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme 11 Pro'nun kamera performansıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. Teknik özellikleri sızdırılan fiyat/performans odaklı Realme 12 Pro Plus modelinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Realme 12 Pro Plus fotoğrafı ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 2 işlemciye yer verecek. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide dört adet 2,4GHz Cortex-A710 çekirdek ve dört adet 1,8GHz Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Adreno 730 mevcut. Orta segment cihazlara güç veren işlemcide LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve Wi-Fi 6E (802.11ax) desteğinin bulunduğunu belirtelim.

Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı

RMX3840 model koduyla tanıtılacağı belirtilen cihaz, 6.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak. FullHD Plus çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen modelde 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel kullanılacak.

POCO X6, X6 Pro ve M6 Pro ön siparişe açıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılan modelde 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel telefoto kamera kullanılacak. Ön kamerada ise 32 Megapiksel lense yer verilecek.

Cihazın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Günümüzde Android cihazlarda standart haline gelen sanal RAM teknolojisinin Realme 12 Pro Plus modelinde de yer aldığını belirtmekte fayda var.

Realme 12 Pro Plus özellikleri

Ekran6,7 inç FullHD Plus, HDR 10 Plus, AMOLED, 120HzİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 2RAM8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAMDepolama256 GB ve 512 GBArka Kamera50 Megapiksel ana kamera8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera64 Megapiksel telefoto kameraÖn Kamera32 Megapiksel öz çekim kamerasıBatarya5000 mAh, 67W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14DiğerBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Qualcomm, Mobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: Realme 12 Pro Plus: Özellikleri ve Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement