Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor

Rockstar Games, Bully ve LA Noire\'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor

Rockstar Games, GTA+ abonelik hizmetine Bully ve LA Noire oyunlarını eklemeyi planladığını duyurdu. Bu hamle, GTA 6 öncesinde şirketin ikonik yapımlarının yeniden gündeme gelmesine yol açacak.

03.04.2024 23:12
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Rockstar Games, iki klasik oyununu daha GTA+ abonelik hizmetine getirmeyi planladığını açıkladı. Bully ve LA Noire'nin aboneliğe eklenmesiyle birlikte, şirketin ikonik yapımları GTA 6 öncesinde yeniden gündeme geldi.

GTA+ ile LA Noire ve Bully ücretsiz oluyor

Yeni bir gönderide Rockstar, abonelerinin bu yıl içinde Bully ve LA Noire dahil olmak üzere daha fazla Rockstar klasiğinin erişime açılmasını bekleyebileceğini söyledi. Bu, kısa süre önce Red Dead Redemption'ın GTA+ kütüphanesine eklenmesini takip ediyor.

Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor

Rockstar, RDR 1 ve genişleme paketi Undead Nightmare'i geçtiğimiz hafta GTA+ aboneleri için ücretsiz hale getirmişti. Xbox Series X/S ve PlayStation 5 sahibi GTA+ üyeleri, ikonik oyunu hiçbir ücret ödemeden oynayabilir.

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"Canis Canem Edit" olarak da bilinen Bully, ilk olarak 2006 yılında PlayStation 2 için piyasaya sürüldü. Bullworth Akademisindeki bir çocuk suçlu rolünü canlandırdığımız yapım, yıllar içerisinde kült hale geldi. Devam oyununun geliştirilmekte olduğu söylense de, Rockstar'dan resmi açıklama gelmedi.

LA Noire ise 2011'de yayınlandı. 1940'ların Los Angeles'ında geçen açık dünya oyunu, bir dedektiflik macerasını ele alıyordu. Oyuncular bir dedektif olarak suç mahallerini araştırmak ve davaları çözmek için şüphelileri sorguluyordu.

Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor

Rockstar ayrıca GTA Online yaz güncellemesinin GTA+ üyeleri için bazı bonuslar sağlayacağını da söyledi. Yaz güncellemesiyle birlikte GTA+ sahiplerinin bir süper arabanın kilidini açma şansına sahip olacağı bildirildi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Rockstar Games, Bully ve LA Noire'yi GTA+ Abonelik Hizmetine Ekliyor - Son Dakika

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