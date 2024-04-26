Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere'de operatör veri tabanında görüntülendi - Son Dakika
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Teknoloji

Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere'de operatör veri tabanında görüntülendi

Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere\'de operatör veri tabanında görüntülendi

Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere merkezli EE operatörünün web sitesindeki cihaz veri tabanında görüntülendi. Telefonun SM-S7210U model numarasını taşıdığı ortaya çıktı. Özellikleri hakkında henüz bilgi bulunmasa da geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy S23 FE'nin özelliklerine benzerlik göstermesi bekleniyor.

26.04.2024 19:09
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Samsung, bu yılın başlarında Android amiral gemisi olan Galaxy S24 serisini piyasaya sürdü. Yeni akıllı telefonlar, özellikleriyle dikkat çekse de fiyat listesini pahalı bulanlar da oldu. Bunun akabinde gözler, daha uygun fiyatlı olması beklenen Galaxy S24 FE'ye çevrildi. Bu cihazla ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak Samsung Galaxy S24 FE için kritik gelişme yaşandı.

Samsung Galaxy S24 FE, operatör veri tabanında!

Son gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere merkezli EE operatörünün web sitesindeki cihaz veri tabanında görüntülendi. Böylelikle telefonun SM-S7210U model numarasını taşıdığı gözler önüne serildi.

Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere'de operatör veri tabanında görüntülendi

2024'ün sonuna doğru tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S24 FE modelinin özellikleri ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Ancak fikir edinmek açısından geçen sene piyasaya sürülen Galaxy S23 FE'nin özelliklerine bakılabilir.

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Ülkeye göre değişebilecek şekilde Exynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisine yer veren Samsung Galaxy S23 FE modeli, 6,3 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 10 Megapiksel özçekim kamerasına yer veren akıllı telefonun arka tarafındaysa 50 Megapiksel ana + 12 Megapiksel ultra geniş açı + 8 Megapiksel telefoto kameralar bulunuyor. 25W hızlı şarjdan beslenen 4500 mAh'lik bataryadan güç çeken cihaz, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 bağlantıyı destekliyor.

Samsung Galaxy S23 FE teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAyrıntılarİşlemciExynos 2200 veya Snapdragon 8 Gen 1Snapdragon İşlemci Detayları3.19 GHz Cortex-X2, 2.75 GHz Cortex-A710 (3 çekirdek), 1.80 GHz Cortex-A510 (4 çekirdek), 4nm teknolojisi, Adreno 730 GPUEkran6,3 inç FullHD Plus, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz ekran tazeleme hızıKamera50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı, 8 MP 3x telefoto lens, 10 MP ön kameraRAM8 GBDepolama128 GB ve 256 GB seçenekleriBatarya4500 mAh, 25W hızlı şarj teknolojisiBağlantıWi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy S24 FE, İngiltere'de operatör veri tabanında görüntülendi - Son Dakika

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