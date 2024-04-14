Ortaya çıkan son sızıntılara göre, Samsung'un çok beklenen akıllı saati Galaxy Watch 7 önümüzde haftalarda resmen tanıtılacak. Galaxy Watch serisinin son nesli olarak dikkat çeken cihazın, sahip olacağı yeni teknolojilerle birlikte sektörde taşları yerinden oynatması bekleniyor.
Bluetooth SIG veri tabanında beliren cihazın, SM-L305U model kodunu aldığı tespit edildi. Buna göre, ürün bir eski nesil olan Bluetooth 5.3 bağlantısıyla uyumlu olacak. Bu gelişmenin, saatin meraklılarını oldukça üzdüğünü söyleyebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Galaxy Watch 7 yakında bizlerle olacak
Galaxy Watch 7'nin teknik özellikleri hakkında şu an için net bilgilere sahip olmasak da, iddialara göre cihazda son nesil bir işlemci olacak. Ayrıca işletim sisteminin de tepeden tırnağa gözden geçirilmesi bekleniyor. Ürünün depolama kapasitesinin 32 GB seviyesinde olacağı öne sürülürken, batarya ömrü olarak da emsalleriyle yarışır bir verimlilik sunacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Samsung yönetiminin oldukça umutlu olduğu Galaxy Watch 7'nin, yine Apple Watch'a yakın bir performans vereceği ve daha uygun bir fiyattan temmuz ayı civarında satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Elbette başta Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka da akıllı saat sektöründeki yatırımlarına hız vermiş durumda. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yarına olmasını umuyoruz.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un yeni nesil akıllı saati iyi bir satış başarısı yakalayabilecek mi? Siz hiç Samsung marka bir elektronik cihaz kullandınız mı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung Galaxy Watch 7 Tanıtılacak - Son Dakika
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