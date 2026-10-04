Şanlıurfa'da Bayraktar, yapay zekada insanı metaya dönüştüren hegemonyaya işaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da Bayraktar, yapay zekada insanı metaya dönüştüren hegemonyaya işaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜME Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te yapay zeka tartışmalarının temelinde teolojinin yattığını söyledi. İnsanı metaya dönüştüren fikri hegemonyaya dikkat çeken Bayraktar, TEKNOFEST kuşağının dünyayı yeniden inşa edeceğini belirtti.

Kültür ve Medeniyet (KÜME) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zeka ve teknoloji alanındaki gelişmelerin insanı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, "Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran ve bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Selçuk Bayraktar, KÜME Vakfının TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlediği KÜRE Konuşmaları'nın kapanış programında KÜME Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Eren'in moderatörlüğündeki "İnsan ve Otonomi" başlıklı söyleşide konuştu.

"Sanatsız bir medeniyet yürüyüşü olamaz"

KÜME Vakfının, teknoloji hamlesini sanat ve kültürle tamamlayıcı bir rol üstlendiğini belirten Bayraktar, sanatsız bir medeniyet yürüyüşünün olamayacağını vurguladı.

Doğanın ve fizik kanunlarının kendi içinde estetiğe sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bir fizikçi, matematikçi veya mimar olarak da baksak her boyutta farklı bir estetik görüyoruz. Bütün bu güzellik, insan varsa anlamlıdır. KÜME Vakfı, dünyanın varoluşsal bir karanlığa sürüklendiği, insanın yeniden tanımlandığı bir dönemde 'İnsan nedir?' sorusunun cevabını bulmak ve bunun üzerine bir medeniyet inşa etmek için kuruldu." diye konuştu.

Bayraktar, TEKNOFEST'in tarihin sıfır noktası kabul edilen, insanlığın en eski yerleşik hayat miraslarından birini taşıyan Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinin anlamlı olduğunu belirterek, bu çabanın tam bağımsız Türkiye'yi inşa ederken yıkılmış dünyayı yeniden kurma gayreti taşıdığını dile getirdi.

"Yapay zeka tartışmalarının merkezinde teoloji yatıyor"

Yapay zeka ve otonomi alanındaki tartışmaların sadece teknik değil aynı zamanda felsefi ve teolojik boyutlarının bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"İnsan nedir? Tanrı yoksa insan da yoktur. Bütün bu biyolojik varlıklar sadece atomlardan ibaretse her şey bir anlamda eşittir. Bugün yapay zeka tartışmalarına dönüp baktığımızda bunun teknik bir tartışma olmadığını görüyoruz. Bütün bu tartışmaların temelinde bir teoloji yatıyor. İnsanı yeniden konumlandıran, araçsallaştıran, bir metaya dönüştüren fikri bir hegemonya görüyoruz ve bu kabullendirilmeye çalışılıyor. Yapay zeka makinesinin insandan üstün olduğunu iddia edenler var. Bizim inancımıza göre ise insan, yaratılmışların en şereflisi yani eşref-i mahlukattır. Masadan insanın farkı var. Tümüyle materyalist bir kafayla bakarsanız 'Masa insandan daha fazla iş yapıyor.' denilerek insan değersizleştirilebilir."

Teknolojiyi geliştiren küçük bir elit grubun kendi değer yargılarını ve tahakküm gücünü tüm insanlığa dayatmaya çalıştığını ifade eden Bayraktar, "Sen bu makineyi ürettin. Saat veya yapay zeka dediğin unsurdan daha aşağıda bir yerde değilsin. İnsanlığın bu hakikati hatırlaması gerekiyor. Bu hatırlandığında bütün bu tartışmaların insanlık için çok daha faydalı bir yere oturacağını değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Emek, en kutlu şeydir"

Selçuk Bayraktar, gençlerin TEKNOFEST'e ilgisinin ve projeler için gösterdikleri fedakarlıkların kendisini derinden etkilediğini belirtti.

Tuz Gölü'nde ve Antalya'da zorlu hava şartları altında haftada 80 saat çalışan gençleri örnek gösteren Bayraktar, "Gönüllülük zor ama çok güzel. Bu, beni çok dönüştüren bir şey. Genç kardeşlerimizin bütün bu zorluğa rağmen bir şeyleri başarması, bunu kıymetli kılıyor. Hiç emek vermeden bir yere varmak isteyenlerin aksine, bu kuşak ülkemizi ve dünyayı yeniden inşa edecek. Emek, en kutlu şeydir. Sizlerle iftihar ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere eğitim hayatları ile proje süreçlerini dengede götürmeleri tavsiyesinde de bulunan Bayraktar, topluma faydalı olacağına inanılan somut projelerin akademik gelişim açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

"Hakikat, makyajın üzerindedir"

Başarılı gençlerin medyada daha fazla yer bulması gerektiğine yönelik soru üzerine Bayraktar, hakikatin her türlü halkla ilişkiler (PR) ve algı çalışmasından daha güçlü olduğunu belirterek, "Kısa vadede insan makyaja ve algıya aldanabilir ama uzun vadede hakikatin kendisi çok daha kıymetlidir. Ben insanlık, medeniyetimiz ve milletimiz için parlayan en büyük yıldızın TEKNOFEST kuşağı olduğunu düşünüyorum." dedi.

"TEKNOFEST, Şanlıurfa'ya çok yakıştı"

Şanlıurfa'nın TEKNOFEST'i sıcak şekilde kucakladığını dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"TEKNOFEST, Şanlıurfa'ya çok yakıştı. Bizler, hayatta yaptığımız en anlamlı işi TEKNOFEST olarak gördük ve burada verdiğimiz her bir emeği helal ettik. İnşallah sizler de dönüp baktığınızda 'İyi ki bu emeği vermişiz.' diyeceksiniz. Hürriyetin, adaletin, iyiliğin, güzelliğin kuşattığı dünyayı sizler inşa edeceksiniz."

Selçuk Bayraktar, söyleşinin ardından sahneye gelen küçük kız çocuğuyla sohbet etti.

Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Selçuk BayraktarYapay ZekaTeknofestŞanlıurfaTeknolojiGüncelSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanlara Türkiye yanıtı Tek cümleyle noktayı koydu Almanlara Türkiye yanıtı! Tek cümleyle noktayı koydu
Katliam gibi kaza En az 17 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza! En az 17 kişi hayatını kaybetti
Kocası eve kamera taktı İzlediği görüntü karşısında donup kaldı Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Bizimkiler’in Bilge’siydi Bensu Orhunöz’ün yıllar içindeki değişimi Bizimkiler'in Bilge'siydi! Bensu Orhunöz'ün yıllar içindeki değişimi
Bursa’da kan donduran cinayet Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü Bursa'da kan donduran cinayet! Sevgilisiyle ormana gitti, tek başına döndü
Bankalar muslukları açtı 125 bin TL faizsiz para Bankalar muslukları açtı! 125 bin TL faizsiz para
18:09
Sürücüler dikkat Motorinde dev indirim bekleniyor
Sürücüler dikkat! Motorinde dev indirim bekleniyor
18:05
A Milli Takım’da sakatlık İdmanı yarıda bıraktı
A Milli Takım'da sakatlık! İdmanı yarıda bıraktı
17:37
Mert Hakan Yandaş’ın aylar süren hasreti bitti
Mert Hakan Yandaş'ın aylar süren hasreti bitti
17:37
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon Camiyi basıp dans ettiler
Fanatik Yahudilerden küstah provokasyon! Camiyi basıp dans ettiler
17:31
Kırıkkale’de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
Kırıkkale'de sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 240 bin lira ceza kesildi
16:36
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2026 18:31:18. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Bayraktar, yapay zekada insanı metaya dönüştüren hegemonyaya işaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei