Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu dördüncü gününe başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu dördüncü gününe başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu, dördüncü gün etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak; havacılık ve savunma sanayisi araçlarının yer aldığı etkinlik yarın sona erecek.

Şanlıurfa'da düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Güneydoğu'nun dördüncü gün etkinlikleri başladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam ediyor.

Teknoloji meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, dördüncü gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST, yerde ve gökte birçok görsel şölene ev sahipliği yapıyor.

Festivalde bugün Türk Yıldızları gösteri yapacak.

İleri teknoloji simülasyonlarından bilimsel atölyelere ve sergilere kadar her yaştan katılımcıya hitap eden etkinliklerin yer aldığı festival, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine sahne olacak.

Festivalde ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, CEZERİ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları da alanda bulunuyor.

Festivalde ayrıca sahne gösterileri, sergiler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli, milli deniz, kara ve hava araçlarının sergisi, fuar etkinlikleri ve öğrencilere özel ilk uçuş etkinlikleri gibi birçok deneyim ziyaretçilere sunuluyor.

TEKNOFEST Güneydoğu, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP HavalimanıTeknofestTeknolojiHavacılıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet Çağlar Ertuğrul’un kolundaki saatin fiyatı şaşırttı: Tam bir servet
BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme BDDK’dan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına yeni düzenleme
Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti Gaziantep’te aile faciası: Anne kendini attı, baba ve 5 yaşındaki oğlu peşinden gitti
Cornell’de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı Cornell'de 7 erkek öğrencinin tecavüz iddiasına New York Valisi özel savcı atadı
Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan’ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu Yeni Parti Milletvekili Bülent Tezcan'ı 10 yıl önce yaralayan kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:19
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85’e yükseldi
Fon soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 85'e yükseldi
09:11
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi tutuklandı!
08:43
Türkiye’ye gol atan Lukaku’dan Fenerbahçe’ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim
08:18
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
07:44
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
01:20
Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi
Savcılık MHK soruşturmasında Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli için tutuklama istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 09:39:35. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndaki TEKNOFEST Güneydoğu dördüncü gününe başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei