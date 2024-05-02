Take-Two, Roll7 ve Intercept Games'i kapattı - Son Dakika
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Teknoloji

Take-Two, Roll7 ve Intercept Games'i kapattı

Take-Two, Roll7 ve Intercept Games\'i kapattı

Take-Two'ya bağlı olan Intercept Games ve Roll7 stüdyoları iflas haberleriyle gündemi sarsmaya başladı. Roll7 Studios, OlliOlli World ve Rollerdrome gibi oyunların geliştiricisi olarak biliniyordu. Intercept Games ise Kerbal Space Program 2'nin geliştiricisiydi. Take-Two'nun maliyet düşürme politikası kapsamında bu stüdyoların tamamen kapatıldığı belirtildi. Çalışanlara tazminat ödemesi yapılacak ve yeni bir şirket kurup kurmayacakları ise belirsiz.

02.05.2024 17:16
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Take-Two'ya bağlı olarak çalışan oyun stüdyoları iflas haberleriyle gündemi sarsmaya başladı. İlk olarak Intercept Games ve ardından Roll7 isimli stüdyoların işten çıkarma yaparak küçülmeye gittiği belirtildi. Ancak bu stüdyolar tamamen kapanmış gibi görünüyor.

Take-Two, Roll7 ve Intercept Games'i kapattı

OlliOlli World ve Rollerdrome gibi oyunların geliştiricisi olan Roll7 Studios, Take-Two'nun işten çıkarma ve stüdyo kapatma politikasının bir parçası oldu. Bu politika kapsamında ayrıca Kerbal Space Program 2 geliştiricisi Intercept Games de kapatıldı.

Take-Two, Roll7 ve Intercept Games'i kapattı

Roll7, 2021 yılında Take-Two'nun Private Division yayıncılık şirketi tarafından satın alınmıştı. Private Division çatısı altında Roll7; OlliOlli World ve Rollerdrome adlı kaykay oyunlarını yayınlayarak büyük beğeni toplamıştı.

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Kerbal Space Program 2 geliştircisi Intercept Games'in bu değişikliklerin bir parçası olarak kapatılacağı doğrulandı. Bugünkü raporla birlikte Intercept Games'in de aynı kaderi paylaştığı ve stüdyonun Private Division çatısı altındaki çalışmalarına son verdiği belirtildi.

Roll7 ve Intercept, Take-Two'nun maliyet düşürme önlemlerinin son kurbanı oldu. Nisan ayında şirket, işgücünün yüzde 5'ini, yani yaklaşık 550 kişiyi işten çıkarmayı planladığını açıkladı. Öte yandan geliştirilmekte olan çok sayıda projeyi iptal ettiğini duyurdu.

Bu iki stüdyoda çalışan kişilere tazminat ödemesi yapılarak şirketten ayrılması bekleniyor. Ancak oyun geliştiricilerinin yeni bir şirket kurup kurmayacağı ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Take-Two, Roll7 ve Intercept Games'i kapattı - Son Dakika

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