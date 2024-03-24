TED Robotics, FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları\'nda birinci oldu

Her yıl 33 ülkeden yaklaşık 100 bin öğrenciyi ağırlayan uluslararası robot yarışması, bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmak amacıyla ABD'de düzenlenen FIRST Robotics Competition (FRC), son 9 yıldır ülkemizdeki liseli gençlerin STEM+A (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat) alanlarında liderlik yeteneklerini geliştirmelerine destek veriyor. FRC Bosphorus Regional etkinliğini ziyaret ettik.
Yaptıkları robotlarla yarıştılar! Hangi robot kazandı?
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İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları finalinde TED Robotics, performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı.
TED Robotics, Fikret Yüksel Vakfı tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen FIRST Robotics Competition'un ikinci bölgesel etkinliği olan 'Bosphorus Regional' İstanbul Volkswagen Arena'da mücadele etti.
Türkiye'deki dört ayrı bölgesel yarışma Volkswagen Arena'da gerçekleşti ve bu etkinlikler, dünya genelinden lise öğrencilerini bir araya getirerek, robotik ve mühendislik alanlarında yeteneklerini sergileme imkanı sundu.
FIRST Robotics Competition'un ikinci kısmında 6 farklı ülkeden 53 takım yarıştı ve mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Etkinlik, müzikte artan hareket anlamına gelen 'crescendo' temasıyla organize edildi ve her takım, mentörlerinin rehberliğinde yıl boyunca hazırladıkları robotlarıyla sahada performans sergiledi.
TED Ankara Koleji'nden TED Robotics Takımı, tasarladıkları endüstriyel robotla saha içindeki görevleri başarıyla yerine getirdi.
Finalde, TED Robotics'un robotu ilk olarak kendi hareket etti ve daha sonra kontrol edilerek halkaları istenilen platforma attı. Robotun performansı ve takımın işbirliği, derecelendirmede etkili oldu. TED Robotics, finalde yarışan tek Türk takımı olarak performans yarışmalarını birinci sırada tamamlayarak 'Winner' ödülünü aldı.
TED Ankara Koleji 12. sınıf öğrencisi Alperen Konukbay, bu büyük başarının kendileri için büyük bir onur olduğunu belirterek, uluslararası alanda Türkiye'yi temsil edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu başarıya ulaşmak için takım olarak özveriyle çalıştıklarını ifade etti.
Son Dakika › Teknoloji › TED Robotics, FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda birinci oldu - Son Dakika
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