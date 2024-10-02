TEKNOFEST'te BARKAN 2 Tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te BARKAN 2 Tanıtıldı

TEKNOFEST\'te BARKAN 2 Tanıtıldı

Otonom insansız kara aracı BARKAN 2, Adana'daki TEKNOFEST'te sergilendi, özellikleri tanıtıldı.

02.10.2024 14:48
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Otonom insansız kara aracı "BARKAN 2", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı.

HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirilen insansız otonom kara aracı "BARKAN 2", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı standında sergileniyor. Standı gezen ziyaretçiler, yakından inceleme fırsatı buldukları araç hakkında bilgi aldı, fotoğraf çektirdi.

Diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor

Zorlu arazilerde ve olumsuz hava koşullarında görev alabilen BARKAN 2, farklı tür silahlarla ateş gücü sağlama, ekipman ve yaralı taşıma, el yapımı patlatıcıların imhası, gözetleme ve keşif ile hasar değerlendirmesi yapma özellikleri taşıyor.

BARKAN 2, sürü altyapısı özelliği sayesinde diğer otonom araçlarla ortak operasyonlar gerçekleştirebiliyor.

Sınır ötesinde ve operasyon bölgelerinde görev yapıyor

HAVELSAN Sopt AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, AA muhabirine, 5 yıl önce test aracı olarak geliştirilen BARKAN'ın, Türk savunma sanayisinin önemli parçası haline geldiğini söyledi.

Otonom araçların savaş alanlarında ciddi rolünün olacağını öngördüklerini dile getiren Özçelik, şöyle konuştu:

"BARKAN'ın ikinci versiyonu çok daha atik, dinamik, kabiliyetli araç olarak şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin envanterinde bulunuyor. Sınır ve operasyon bölgelerinde görev yapan, tam otonom, kendi kendine hareket edebilen, üzerinde çok ciddi yapay zeka ve otonom algoritmalarının olduğu bir insansız kara aracı."

Otonom sistemlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine ciddi katkı sağlayacağını belirten Özçelik, "BARKAN'ın, güvenlik güçlerimize devriye, istihbarat, keşif ve gözetleme görevlerinde ciddi katkı sağladığını görüyoruz. Bu kapsamda emniyet güçleri ve Silahlı Kuvvetlerimizden gelen geri bildirimlerle sürekli ürünümüzü üst seviyeye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özçelik, TEKNOFEST'te bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'te BARKAN 2 Tanıtıldı - Son Dakika

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