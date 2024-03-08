TikTok Kullanıcıları Amerikan Kongresini Telefon Yağmuruna Tutarak Platformun Kapatılmasını Önledi

Teknoloji

Teknoloji dünyası, geçtiğimiz gün akıl almaz bir olayla sarsıldı. TikTok kullanıcıları, platformu kapatacağı öne sürülen Amerikan kongresini sürekli telefonla arayarak durma noktasına getirdi. Birçok kongre üyesi tarafından desteklenen kapatılma kararı sonrası, TikTok yönetimi tüm kullanıcılarına ayrıntılı bir bildirim göndererek platformun kapatılmaması için haklarını aramalarını önermişti.

Bu bildirimi ciddiye alan bazı kişiler, bir araya gelip kongreyi telefon yağmuruna tutmaya başladı. Oldukça tatsız diyaloglara sebebiyet veren olay, Amerikan demokrasisine büyük bir hareket olarak gösteriliyor. İşte tüm detaylar…

TikTok kullanıcıları kongreye akın etti!

TikTok'un gönderdiği bildirimde kongre üyelerinin kişisel bilgilerinin de yer almasının, hedef gösterme suçu kapsamına alınabileceği konuşuluyor. Bazı üyelerin telefonunun bir türlü susmadığı, hatta tehdit noktasına varan söylemlere maruz kaldıkları da gelen bilgiler arasında.

Özellikle TikTok fanı lise öğrencilerinin yasal sınırları aşmaya başladığı konuşuluyor. Durum böyle sürdüğü takdirde, taciz seviyesine varan vakalar tutuklanmaya bile sebebiyet verebilir.

El çektirilmek istenen TikTok yönetiminin, bu bildirimi 170 milyona yakın Amerikalı kullanıcıya gönderdiği iddia ediliyor. Şirketin basın sözcüsü Michael Hughes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yasal sürecin sağlıklı bir şekilde işlemediğini ve kanun yapıcıların oldukça taraflı bir tutum takındığını öne sürdü. Uygulama ülkeden kaldırıldığı takdirde yüz binlerce içerik üreticisinin maddi zarara uğrayacağını söyleyen Hughes, bu duruma bir dur denmesi gerektiğini savundu.

TikTok, büyük yeniliklerle geliyor!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TikTok'un uygulamaya koyduğu strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.