TSMC, Amerika\'da yeni yatırımlarına devam ediyor

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Görünüşe göre, TSMC Amerika pazarındaki girişimlerini artırmaya devam edecek. Ülke yönetiminin yeni yürürlüğe koyduğu CHIPS and Science Act isimli teşvik programı kapsamında, şirket tam 6,6 milyar dolarlık bir hibe daha alacak.

Ayrıca firmaya 5 milyar dolar civarında uzun vadeli bir kredi verilmesi de gündeme geldi. Bu dev iş birliğiyle birlikte, TSMC'nin dünyadaki en büyük çip üreticisi olma unvanını bir süre daha elinde bulundurması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

TSMC, Amerika yatırımları ile gündemde

Yapılan anlaşma kapsamında, TSMC'nin Amerikan hükümetine Arizona eyaletinde toplamda 3 tane üretim tesisi açmayı garanti ettiği söyleniyor. Bu eyaletin seçilme nedeni olarak ise, nispeten düşük vergi politikası ve diğerlerine oranla daha ucuz iş gücü gösterildi. İlk fabrikanın 2025'te resmi olarak seri üretime başlaması beklenirken, ikinci fabrika 2028 yılında yürürlüğe girecek.

Üçüncü tesis için ise hedef yıl 2023 olarak lanse ediliyor. Bu fabrikanın özellikle 2 nanometrelik çip üretiminde Amerikan endüstrisi için kritik önem taşıyacağı bilinmekte. Yapay zekanın yanında askeri faaliyetler için de kullanılacak olan çipler, dünyada kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir.

Yapılan bu son hamleyle birlikte, TSMC'nin ülkede yaptığı toplam yatırım 65 milyar doları aşmış olacak. Ancak bu rakamında önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Çin'den yapay zeka çipi hamlesi! Beklenenden ucuz olacak

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce TSMC bu son yatırımıyla birlikte iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Sizce çip savaşlarını kim kazanacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.