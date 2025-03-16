Uzayda mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekip istasyona ulaştı

UZAYDA mahsur kalan astronotların yerine geçecek ekibin NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştığı açıklandı.

SpaceX'in, uzayda mahsur kalan iki astronotun yerine geçecek ekibi taşıyan kapsülü, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla kenetlendi. Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek yeni mürettebat, Space X'in Dragon kapsülüyle ISS'ye ulaştı.

ABD, Japonya ve Rusya'dan gelen üyelerden oluşan Crew-10 ekibi, birkaç gün boyunca Wilmore ve Williams'tan ISS hakkında eğitim alacak. Wilmore ve Williams'ın gelecek hafta Dünya'ya dönmeleri planlanıyor.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.