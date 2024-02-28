vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar

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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Pad 3 Pro modelini tanıtacak. Merakla beklenen cihazla ilgili şimdiye kadar birçok detay ortaya çıktı. Son olaraksa vivo Pad 3 Pro özellikleri sızdı.

Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri

Güvenilir tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre vivo Pad 3 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında A720.

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek tablet, 12.95 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip LCD ekrana yer verecek. Bununla beraber 80W hızında şarjdan beslenecekken, arka tarafında 13 Megapiksel, ön tarafında 8 Megapiksel kamera bulunacak.

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Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;