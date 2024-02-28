vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar - Son Dakika
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Teknoloji

vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar

vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar

vivo, yakın zamanda tanıtacağı Pad 3 Pro modelinin özelliklerini sızdırdı. Tablet, MediaTek Dimensity 9300 işlemci, 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı, 12.95 inç 3K çözünürlüklü LCD ekran ve 80W hızında şarj gibi özelliklere sahip olacak.

28.02.2024 00:13  Güncelleme: 00:13
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Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Pad 3 Pro modelini tanıtacak. Merakla beklenen cihazla ilgili şimdiye kadar birçok detay ortaya çıktı. Son olaraksa vivo Pad 3 Pro özellikleri sızdı.

Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri

Güvenilir tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre vivo Pad 3 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında A720.

vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar

16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek tablet, 12.95 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip LCD ekrana yer verecek. Bununla beraber 80W hızında şarjdan beslenecekken, arka tarafında 13 Megapiksel, ön tarafında 8 Megapiksel kamera bulunacak.

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Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikAyrıntılarİşlemci: MediaTek Dimensity 9300 (4 nm)Çekirdekler: 1 x 3.25 GHz Cortex-X4

3 x 2.85 GHz Cortex-X4

4 x 2.0 GHz A720RAM: 16 GBDepolama: 512 GBEkran: 12.95 inç – LCD

3K çözünürlükÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 MegapikselŞarj: 80W

vivo Pad 3 Pro tanıtım tarihi ise belirsizliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni tabletinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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