Son dönemlerde adından sıkça söz ettiren vivo, akıllı telefon bir yana tablet üretimi de yapıyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda Pad 3 Pro modelini tanıtacak. Merakla beklenen cihazla ilgili şimdiye kadar birçok detay ortaya çıktı. Son olaraksa vivo Pad 3 Pro özellikleri sızdı.
Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri
Güvenilir tipster Digital Chat Station (DCS) tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre vivo Pad 3 Pro, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak. 4 nm fabrikasyon sürecinden geçen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz hızında Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz hızında Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz hızında A720.
16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek tablet, 12.95 inç boyutunda 3K çözünürlüğe sahip LCD ekrana yer verecek. Bununla beraber 80W hızında şarjdan beslenecekken, arka tarafında 13 Megapiksel, ön tarafında 8 Megapiksel kamera bulunacak.
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Beklenen vivo Pad 3 Pro özellikleri şu şekilde sıralandı;
3 x 2.85 GHz Cortex-X4 4 x 2.0 GHz A720RAM: 16 GBDepolama: 512 GBEkran: 12.95 inç – LCD 3K çözünürlükÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 MegapikselŞarj: 80W vivo Pad 3 Pro tanıtım tarihi ise belirsizliğini koruyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni tabletinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar - Son Dakika Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, "19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü." dedi. Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe taraftarı, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Belözoğlu ise Fenerbhaçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak. İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti. Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, ''Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler.'' notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
ÖzellikAyrıntılarİşlemci: MediaTek Dimensity 9300 (4 nm)Çekirdekler: 1 x 3.25 GHz Cortex-X4
3 x 2.85 GHz Cortex-X4
4 x 2.0 GHz A720RAM: 16 GBDepolama: 512 GBEkran: 12.95 inç – LCD
3K çözünürlükÖn Kamera: 8 MegapikselArka Kamera: 13 MegapikselŞarj: 80W
vivo Pad 3 Pro tanıtım tarihi ise belirsizliğini koruyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo'nun yeni tabletinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › vivo Pad 3 Pro Özellikleri Sızdı: İşte Detaylar - Son Dakika
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
Yahudi kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri 87 yaşındaki Jacob Rothschild, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rothschild için taziye mesajı yayınlayarak, "19. yüzyılda Baron Rothschild gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna vazgeçilmez katkılarda bulundu. 20. ve 21. yüzyılda Lord Jacob Rothschild bu gururlu geleneği sürdürdü." dedi.
Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, ''Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarı, 3-0 mağlup oldukları Ankaragücü maçı sonrası Ankaragücü'nün Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Belözoğlu ise Fenerbhaçeli taraftarlara kafa sallayarak yanıt verdi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşamüstü saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bu kez de gece saatlerinde 3,8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. Saat 22.52'de meydana gelen deprem, yerin 7,19 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine yoklama pusulası verildiği ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kapatıldı. Meclis Genel Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 28 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan bir fabrikada büyük bir yangın çıktı. El Halil kentinde bulunan Royal Industrial Trading isimli fabrikada çıkan yangının görüntüleri kameralara yansıdı. El Halil Belediye Başkanı, ekipman ve personel eksikliği nedeniyle yangını kontrol altına alamadıklarını açıklayarak yardım çağrısı yaptı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çabalarken, fabrikanın çevresindeki tüm mahalleler boşaltıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Dubai'de iş insanı Murat Özdemir ile evlenen şarkıcı Ebru Gündeş'ten ilk paylaşım geldi. Eşiyle fotoğrafını yayınlayan Gündeş, ''Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler.'' notunu düştü. Ayrıca Gündeş'in nikahtan önceki düğün konvoyu görüntülerinde üstü açık arabadan el salladığı görüldü.
Sizin düşünceleriniz neler ?