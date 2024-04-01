Xiaomi Redmi Turbo Serisi Duyuruldu: İşte Özellikleri

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Xiaomi, ilk çıktığı yıllardan beri performans odaklı cihazlar üreten bir firma olarak kullanıcıların gönlünü fethetti. Şimdi de firmanın alt markası Redmi, orta-seviye pazarın için yeni performans odaklı telefon serisini duyurdu. Redmi Turbo serisi, K ve Note serisi arasında yer alırken, tanıtılacak cihazlarda tam olarak performans sunmayı hedefleniyor. Duyurulan serinin ilk cihazının adı ve işlemcisi de belli oldu. İşte Xiaomi Redmi Turbo 3 ve duyurulan özellikleri…

Xiaomi Redmi Turbo 3, Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alacak

Redmi başkanı Thomas Wang tarafından yapılan resmi duyurulara göre Xiaomi'nin alt markası, Turbo olarak adlandırılan yeni bir telefon serisini piyasaya çıkarmak için gün sayıyor. Nisan ayı içerisinde yeni serinin duyurulacak ilk telefonu Redmi Turbo 3, 1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek ile gelen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden gücünü alıyor.

Geçtiğimiz sene Snapdragon 7+ Gen 2 işlemci ile tanıtılan Redmi Note 12 Turbo'nun halefi yani üst modeli olarak duyurulacak Redmi Turbo 3, Nisan ayının ortalarında muhtemelen piyasaya çıkmış olacak. Ayrıca markanın Genel Müdürü, Wang Teng Thomas, telefonun ekranını ve çerçevesini gösteren bir fotoğraf paylaşarak az da olsa merakları giderdi.

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Orta-seviye Android marketini tekrardan şekillendirmek için tanıtılan Redmi Turbo serisi, amiral gemisi K serisi ve Note serisi arasında yer alarak kullanıcılara en performanslı cihazları sunmayı hedefliyor. "Küçük Kasırga" kod adıyla duyurulan Turbo serisinin bir performans serisi olarak diğer markalara kıyasla daha iyi özelliklerle rakip olması bekleniyor.

Yapılan açıklamalara göre Xiaomi'nin duyurduğu yeni Redmi Turbo serisi, en iyi performans gösteren Android cihazlar arasında yer alarak sektörde yeni bir performans furyasına yol açacak gibi duruyor.

Peki ya siz Xiaomi Redmi Turbo serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Redmi Turbo serisi istenen performansı karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.