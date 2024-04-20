Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. SDN ofisinde Xiaomi Watch 2 kutu açılımı sizlerle.
Xiaomi Watch 2 kutu açılımı
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Yeni akıllı saat, Google Wear OS işletim sistemi kullanıyor ve en popüler beş uygulama ile 200'den fazla üçüncü parti uygulamayı destekliyor.
Snapdragon W5+ Gen 1 Wearable platformu üzerine kurulan Xiaomi Watch 2, çift çekirdekli yapısı ile yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlıyor. 495mAh bataryası ile 65 saate kadar pil ömrü sunuyor.
1.43 inç AMOLED ekranı ve alüminyum alaşımlı çerçevesi ile şık bir tasarıma sahip olan saat, yaklaşık 37 gram ağırlığında ve siyah veya gümüş kayış seçenekleri ile kişisel zevklere uygun kordonlar sunuyor.
Kamera uzaktan kumanda özelliği, kullanıcılara bileklerinden mobil kamera önizlemesi yapma ve fotoğraf çekme imkanı veriyor. 160'tan fazla spor modunu ve yeni kış sporları modlarını destekleyen Xiaomi Watch 2, çift bantlı L1+L5 GNSS ile doğru konumlandırma sağlıyor. Sağlık izleme özellikleri arasında, geliştirilmiş 12 kanallı kalp atış hızı monitörü ve kapsamlı uyku izleme algoritmaları yer alıyor.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi Watch 2 Tanıtıldı: Özellikler ve Tasarım - Son Dakika
Tesla'nın yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri sızdırıldı. Aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak ve adaptif sönümleme sistemi ile süspansiyon sertliği ayarlanabilecek. Ayrıca Track Mode yazılımı sayesinde yol tutuş ve fren sistemleri özelleştirilebilecek. Aracın sportif çizgileri, karbon fiber spoileri ve yenilenen iç tasarımıyla dikkat çekeceği düşünülüyor.
Türkiye'nin önde gelen zincir marketlerinden A101, ESCAMP 6500 Flat Tiny House'u satışa sunuyor. 16 m² yaşam alanına sahip olan bu ev, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Özellikleri arasında SCHLEGL 1400 kilogram kapasiteli 2 adet torsiyon frenli dingil, kompozit sandviç panel dış cephe ve laminant parke zemin bulunuyor. A101 tarafından 25 Nisan itibariyle satışa sunulacak olan ESCAMP 6500 Flat Tiny House'un fiyatı 399 bin 900 TL.
Audi'nin elektrikli araç serisindeki en yeni üyesi Audi RS Q6 Sportback e-tron, kamuflajlı test sürüşü sırasında görüntülendi. RS Q6 Sportback e-tron, daha agresif bir dış tasarıma sahip ve performans açısından üst sınıf bir deneyim sunuyor. Araç, yeni bir ön tampona, daha büyük hava girişlerine ve hava çıkışlarına sahip. İç mekan ise modern ve yüksek teknoloji ürünleriyle donatılmış. Güç ünitesinin, yeni Porsche Macan Turbo Electric'ten esinlenen bir powertrain ile gelmesi bekleniyor. Audi tutkunları ve elektrikli araç meraklıları, RS Q6 Sportback e-tron'un piyasaya sürülmesini sabırsızlıkla bekliyor olacak.
New York merkezli Voltpost şirketi, sokak lambalarını şarj istasyonuna dönüştürerek elektrikli otomobillerin şarj altyapısı sorununa çözüm sunuyor. Voltpost'un tasarladığı sistem, sokak lambası direğinin alt kısmını kaplayacak şekilde bir kaplama içeriyor ve elektrikli otomobillerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamak için çeşitli kablolar ve elektronik cihazlar barındırıyor. Bu çözüm, kolay montaj ve tamir edilebilirlik özellikleriyle kullanıcıların pratik bir şarj deneyimi yaşamasını hedefliyor. Ayrıca, bir uygulama üzerinden yönetilen sistem, şarj işlemini takip etme, ödeme yapma ve şarj ihtiyacını önceden ayırma imkanı sunuyor. Voltpost, bu çözümle elektrikli otomobil kullanımını teşvik etmeyi ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi amaçlıyor.
Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'e karşı verdiği sınavda başarılı oldu ve dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. Air Sapphire, 0-97 km/h hıza 1.89 saniyede ulaşırken, çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında 8.930 saniye gibi zor bir derece elde etti. Ayrıca araç, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor.
Playofflar başlamadan önce Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebilir, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilir ve takım başına 39,99 dolara satın alınabilir.
Apple'ın yeni Watch Series X modeli, manyetik bir kayış sistemine sahip olacak ve daha büyük bir batarya ve ekstra dahili bileşenler için yer kazanacak. Ayrıca daha ince bir kasa, yeni bir kontrol tekerleği ve aksiyon tuşu, özel OLED ekran ve daha yüksek enerji verimliliği gibi özellikler sunacak. Watch Series X'in 9 Eylül'de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve akıllı saat sektöründe büyük bir etki yaratması bekleniyor.
Apple'ın retro oyun emülatörlerine izin vermesiyle birlikte geliştiriciler, yeni bir emülatör olan Provenance sayesinde PlayStation oyunlarını iPhone ve iPad'lere getirebilecek. Provenance, birçok klasik konsol oyununu oynatabilen bir emülatör olup, stabil bir şekilde kullanıldığında büyük bir başarı elde etmesi bekleniyor. Bu gelişmeyle birlikte iOS platformu, oyun meraklılarının buluşma noktası haline gelebilir.
Çin'in Batı'yla ticaret savaşının ortasında kalan göçmen işçiler, büyük bir zorluk yaşarken, Çin ekonomisini yüksek teknolojiyle kurtarmaya çalışıyor.
Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜFAM) Laboratuvarı'na kurulan model fabrikada üreticiler, hasat ettiği fındığı işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirebilecek. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından finanse edilen proje kapsamında kurulan model fabrikada, üreticiler fındığı işleyerek kendi işlerinin patronu olabilecek ve ülkeye daha fazla katma değer sağlayabilecekler.
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