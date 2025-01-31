Yapay Zeka ile Pirinç Türleri Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Yapay Zeka ile Pirinç Türleri Tespit Edildi

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yazılım, pirinç türlerini %95 doğrulukla ayırt ediyor.

31.01.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesinde geliştirilen yapay zeka destekli yazılımla, pirinç türlerinin yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edilebildiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, Türkiye'de çeltik üretiminde "Osmancık pirinci" ile öne çıkan Çorum'da pirinç çeşitlerinin yapay zeka kullanılarak birbirinden ayırt edilmesine dönük proje hazırlandı.

İhtisaslaşmanın ardından kurulan Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MİTAM) yürütülen proje kapsamında Osmancık ilçesinden elde edilen 5 farklı pirinç türünden 3 bin 600 görüntü yapay zekaya öğretildi.

Yapılan denemeler sonucu pirinç türlerini tespit ederek farklı türleri ayırabilen ve pirincin kalitesini değerlendirebilen yazılım geliştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Berkay Emin, pirinç türlerinin yetiştiği bölgeye göre farklılık gösterdiğini, tane boyutu, şekli, görseli gibi durumların pirincin kalitesinin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını bildirdi.

Yapay zeka destekli, yenilikçi bir yöntem geliştirerek pirinç endüstrisine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Emin, "Bu doğrultuda pirinç türlerinin tespit edilmesi, farklı pirinç türlerinin ayrıştırılması ve pirinç türlerinin kalitesinin değerlendirilmesi konularında bir program geliştirdik. Osmancık ilçesinden temin ettiğimiz 5 pirinç türünü kullanılarak yaklaşık 3 bin 600 görüntü elde edildi ve bu görüntüler çeşitli ön işlemler yapıldıktan sonra yapay zeka modellerinde eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 ay süren çalışmamızın sonucunda hibrit derin öğrenme modelini laboratuvar kapsamında geliştirdik ve bu sayede yüzde 95 doğruluk oranı elde ettik." ifadelerini kullandı.

Çalışmada Osmancık 97, İskender, Gala, Yatkın ve Rekor pirinç türlerini değerlendirdiklerini aktaran Emin, ilerleyen aşamalarda yazılımı farklı çeltik türleri ve tarım ürünlerini de kapsayacak şekilde geliştireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Osmancık, Yazılım, Eğitim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ile Pirinç Türleri Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:46 CHP’li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı
12:21 İmamoğlu’nun mikrofonu verdiği Yavaş’ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım
11:59 Ekrem İmamoğlu’ndan ifade sonrası ilk sözler Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
19:18 İletişim Başkanlığı’ndan Thodex kurucusu Özer’in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Thodex kurucusu Özer'in tahliye edildiğine ilişkin iddialara yalanlama
19:13 İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
18:57 Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca’nın yerini doldurmak için servet harcadı Rakam öyle böyle değil: Al Nassr, Talisca'nın yerini doldurmak için servet harcadı
18:52 İsrail, Gazze’de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı
18:26 Fenerbahçe’den Galatasaray’a ortalığı karıştıracak gönderme Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak gönderme
18:18 Hakimler Kura Töreni’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gülümseten ifadeler Hakimler Kura Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gülümseten ifadeler
18:04 Dünya yıldızı, Galatasaray’a imza atmak üzere Dünya yıldızı, Galatasaray'a imza atmak üzere
17:54 İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak İstanbul Valisi: Ruhsatsız oteller kapatılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 13:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Pirinç Türleri Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.