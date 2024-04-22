Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi

Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi

ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA tarafından düzenlenen bir simülasyonda, tarihte ilk kez X-62A uçağı (insansız F16) ile pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı. Yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı ve daha hassas manevralar gerçekleştirdi. Bu test, yapay zekanın karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini ve pilotların yerini alabileceğini gösteriyor.

22.04.2024 13:09
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ABD Hava Kuvvetleri ve DARPA, F16'larla yeni bir simülasyon düzenledi. Tarihte ilk kez X-62A uçağı ile (insansız F16 olarak biliniyor) pilotlu F16 karşı karşıya geldi. Yapay zeka, it dalaşı simülasyonunda pilotu mağlup etmeyi başardı.

Yapay zekalı F16, it dalaşında pilotu yendi

DARPA'nın Air Combat Evolution (ACE) programının parçası olarak ilginç bir test gerçekleştirildi. X-62A'ya yerleştirilen yapay zeka, deneyimli bir F-16 savaş pilotuyla karşı karşıya geldi. Açıklamalara göre yapay zekalı uçak, pilota ilk atışı yapmak için hesaplamayı daha hızlı şekilde tamamladı.

Pilot manevra yaparken gerçek dünyadaki güvenlik kurallarına bağlı kalırken; yapay zekanın daha hassas uçtuğu belirtildi. Bu da ilk fırsatta pilotu öldürebileceği anlamına geliyordu. X-62A'nın çatışma boyunca OODA döngüsü olarak bilinen gözlemleme, yönlendirme, karar verme ve insan pilottan çok daha hızlı hareket etme yeteneğine sahip olduğu görüldü.

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Yapay zekanın durumsal farkındalık ve tepki süresinin de başarılı olduğu ifade edildi. Bu da taktiksel avantaj elde etmesini ve it dalaşı simülasyonundan galip çıkmasını sağladı.

Bu test, yapay zekanın sadece otonom olarak uçabileceğini değil, aynı zamanda it dalaşı gibi son derece karmaşık savaşlarda bile yer alabileceğini gösteriyor. DARPA'nın açıklamasına göre bu, doğru şekilde geliştirilip uygulanabilirse pilotların yerini alabilir.

Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi

DARPA ayrıca ACE programının amacının otonom savaş uçakları geliştirmek olmadığını ifade etti. Kurum, yapay zekanın insan pilotlarla nasıl iş birliği yapabileceğini anlamak istiyor. Bu iş birliği petrol boru hatlarının incelenmesi veya elektrik hatlarının denetlenmesi gibi havacılık görevlerinde kullanılacak.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yapay Zekalı F16, İnsan Pilotunu İt Dalaşında Yendi - Son Dakika

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