Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024'te Tanıtılacak - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024'te Tanıtılacak

Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024\'te Tanıtılacak

Yeni elektrikli Range Rover modeli, siyah renkteki dış kaplaması ile test edilirken kamufle edilmemiş halde görüldü. Land Rover, bu yılın sonuna kadar ilk elektrikli Range Rover modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modelin, geleneksel Range Rover'lara benzeyen şık ve modern bir görünüme sahip olacağı belirtiliyor. Yeni modelin, Range Rover serisinin dayanıklılık ve lüks anlayışını yansıtırken, elektrikli araçlara özgü teknolojik yenilikleri de içermesi bekleniyor.

23.04.2024 17:09
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Yeni elektrikli Range Rover modeli, siyah renkteki dış kaplaması ile test edilirken kamufle edilmemiş halde görüldü. Bu da, Range Rover'ın mevcut içten yanmalı motorlu modelleri ile benzer bir tasarım dili kullandığını gösteriyor. İşte çıkış tarihi ve detayları…

Elektrikli Range Rover 2024'ün sonunda tanıtılacak

Land Rover, bu yılın sonuna kadar ilk elektrikli Range Rover modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Marka, bu yeni modelin Kuzey Avrupa'daki kış testlerinden geçtiğini duyurdu ve bazı test görüntülerini paylaştı.

Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024'te Tanıtılacak

Bu modelin, geleneksel Range Rover'lara benzeyen şık ve modern bir görünüme sahip olacağı belirtiliyor. Kış testlerinde, İsveç'in dondurucu soğuklarında araçta kullanılan güç aktarma organlarının ve elektronik bileşenlerin performansı test edildi.

Elektrikli Land Rover Defender için tarih belli oldu

Land Rover, yeni aracını -40 derece gibi aşırı soğuklarda test etti. Şirket, aracın dayanıklılığını ölçmek için yakında sıcak çöl iklimlerinde de testler yapacak. Bu, elektrikli SUV'nin geniş sıcaklık aralıklarında güvenilirliğini doğrulamak için yapılan kapsamlı bir test programının bir parçası.

Ne yazık ki, yeni Range Rover'ın teknik özellikleri hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi. Ancak, aracın 800V mimariyle yüksek güçlü şarjları destekleyeceği biliniyor. Performansının ise V8 motorlu modellerle benzer seviyelerde olacağı söyleniyor.

Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024'te Tanıtılacak

Land Rover ayrıca, bu model için halihazırda büyük bir müşteri ilgisi olduğunu belirtti. Şirket, daha şimdiden 16 bin'den fazla ilgi beyanı aldığını açıkladı. Bu, elektrikli Range Rover modelinin piyasaya çıktığında yüksek talep göreceğini gösteriyor.

Yeni modelin, Range Rover serisinin dayanıklılık ve lüks anlayışını yansıtırken, elektrikli araçlara özgü teknolojik yenilikleri de içermesi bekleniyor. Bu, Land Rover'ın elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmasını sağlarken, markanın hayranlarına da heyecan verici bir seçenek sunuyor.

Siz yeni modeli özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yeni Elektrikli Range Rover Modeli 2024'te Tanıtılacak - Son Dakika

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