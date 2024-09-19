Yeni Teknoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Yeni Teknoloji Merkezi Açıldı

Yeni Teknoloji Merkezi Açıldı

Bakan Kacır, The Hood TEKMER'in açılışında, Türkiye'nin teknoloji girişimlerini destekleyeceğini belirtti.

19.09.2024 22:01
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, The Hood TEKMER'in açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kacır, "Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin teknoloji üretme, geliştirme, inovasyon odaklı kalkınmamızı önceleyecek uygulama ve düzenlemeleri devreye alıyoruz. Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalışıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Maslak'ta bulunan The Hood TEKMER'in açılış törenine katıldı. Törene, Kacır'ın yanı sıra, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve DTech Cloud Kurucusu Murat Oktay, The Hood TEKMER CEO'su Hasan Karadeniz, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı. Girişimcilik ekosisteminin kalbi olan Maslak'ta açılan ve Demirören Grubu'nun da yer aldığı The Hood TEKMER'in açılışında Bakan Kacır, "Yapay zeka, genişletilmiş gerçeklik ve yazılım dikeylerinde İstanbul'da yenilikçi girişimlerin yeşermesi ve büyümesi için adres olacak MEF TEKMER'i girişimcilik ekosistemimize kazandırdık. ve şimdi İstanbul'da ticari hayatın kalbinde Maslak'ta girişimcileri müşteriyle buluşturan ve başarı yolculuklarında ihtiyaçlarını adresleyen hizmetler sunan The Hood TEKMER'in açılışını gerçekleştiriyoruz. İş dünyası, değişen beklentilere uyum sağlamak ve rekabet avantajı elde etmek için; yenilikçi girişimlere daha fazla yatırım yapıyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin teknoloji üretme, geliştirme, inovasyon odaklı kalkınmayı önceliklendiren yaklaşımlarla geleceğe yürüme yolculuğunda TEKMER'leri ve girişimcilik merkezlerini çok önemsiyor ve bu merkezlerin gelişimine ilişkin düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Ar-Ge teşviklerimizle, teknopark uygulamalarımızla, TÜBİTAK desteklerimizle, KOSGEB programlarımız ve girişim sermayesi fonlarıyla Türkiye'nin teknoloji girişimlerini büyütmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

'22 YILDA TEKNOPARKLARIMIZIN SAYISINI 104'E ÇIKARDIK'

Kacır, "Akademi ile sanayi arasında köprü vazifesi görerek; bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin, ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan teknoparklarımızın sayısını 22 yılda 2'den 104'e çıkardık. Teknoparklarımızda Ar-Ge ve inovasyon yapan girişimlerin sayısı 22 yıl önce sadece 56'ydı. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında yükselen teknoparklarda 10 bin 800'den fazla teknoloji girişimimiz bulunuyor. Ülkemizde tohum öncesi aşamadaki teknoloji girişimlerinin en büyük destekçisi, BİGG (Girişimcilik Destek Programı) programıyla bugüne 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasını sağladık. KOSGEB eliyle, sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilerimize 7 milyar 600 milyon lira kaynak ayırdık. 2018'den bugüne paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST'lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırdık. Kurduğumuz ve parçası olduğumuz finansman mekanizmalarıyla girişim sermayelerine son dönemde 7,3 milyar lira kaynak ayırdık. 67 milyar liralık finansmanı harekete geçirdik" şeklinde konuştu.

'YERLİ VE MİLLİ GARAJ MODELİMİZ BAŞARIYA ULAŞMIŞTIR'

Milli ve Yerli Garaj Modeli'nin başarıya ulaştığını belirten Kacır, "Finansman ve destek mekanizmalarıyla buluşturdukça, farklı ölçekteki girişimlerin ihtiyaçlarını adresleyen yeni mekanizmalar oluşturdukça 2030 yılında 100 bin teknoloji girişimi ve 100 Turcorn hedefine adım adım yaklaşmayı sürdüreceğiz. Bugüne kadar girişimcilik ekosistemimizden çıkan 7 Turcon'un 6'sının bakanlık olarak girişimcilik ekosistemimize sağladığımız desteklerden yararlanarak başarıya ulaşması, yürüttüğümüz çalışmaların etkinliğinin açık bir göstergesi diye düşünüyorum. Türkiye yerli ve milli garaj modelini başarıya ulaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Yeni Teknoloji Merkezi Açıldı - Son Dakika

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