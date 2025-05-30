İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu

Yaz sezonuna günler kala megakent İstanbul'da işletmeler sezona hazırlanırken; plajlara giriş ücretleri de belli oldu.

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu.

ADALAR CEP YAKACAK

Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor. Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar yükseliyor. Şile'de işletme sahibi İrfan Tutar, "Şile'nin 60 kilometre kum sahili var. İsteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.

Adalar'da plaj sezonu 31 Mayıs - 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada'da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL'den başlayıp hafta sonu 1500 TL'ye kadar yükseliyor. Bazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.

KİLYOS VE SARIYER'DE DE FİYATLAR BELLİ OLDU

Kilyos'ta da sezonun Haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL. Sarıyer'de 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi.

İBB PLAJINDA FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Florya'da İBB'ye ait plajda geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl iki katına çıktı. Bu yıl Florya'daki plaja 120 lira ücretle girilecek.