İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu
30.05.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu
Haber Videosu

İstanbul'daki plajlara giriş ücretleri belli oldu. Şile ve Adalar'daki plajlarda giriş ücretleri 300 TL'den 1500 TL'ye kadar değişirken, Florya'da geçen yıl 60 TL olan ücret 120 TL'ye yükseldi.

Yaz sezonuna günler kala megakent İstanbul'da işletmeler sezona hazırlanırken; plajlara giriş ücretleri de belli oldu.

İstanbul'da plaj, tesis ve turistik işletmeler yaklaşan yaz sezonuna hazırlanıyor. Haziran ayının ilk haftasında açılacak birçok plaj ve turistik işletmede giriş ücretleri de belli oldu.

ADALAR CEP YAKACAK

Şile'de bazı plajlarda giriş ücreti 300 lirayken bazı plajlarda 800 liraya kadar yükseliyor. Adalar'da ise giriş ücretleri 600 liradan başlayıp 1500 liraya kadar yükseliyor. Şile'de işletme sahibi İrfan Tutar, "Şile'nin 60 kilometre kum sahili var. İsteyen her yerde ücretsiz denize girebilir. Biz burada şezlong, şemsiye, duş, tuvalet, servis gibi hizmetler veriyoruz. Bu nedenle ücret alıyoruz. Geçen yıl 800 liraydı, bu yıl da aynı kaldı. Hiç zam yapmadık" dedi.

Adalar'da plaj sezonu 31 Mayıs - 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Özel işletmelerin bulunduğu Büyükada ve Heybeliada'da, giriş ücretleri hafta içi 600 TL'den başlayıp hafta sonu 1500 TL'ye kadar yükseliyor. Bazı plajlarda bu ücret içeride kullanılabilecek harcama limiti olarak belirleniyor.

KİLYOS VE SARIYER'DE DE FİYATLAR BELLİ OLDU

Kilyos'ta da sezonun Haziran ayının ikinci haftası açılması planlanıyor. Günlük giriş fiyatları hafta içi 500 TL, hafta sonu ise 750 TL. Sarıyer'de 1 Haziran'da sezonu açmaya hazırlanan işletmeler, giriş ücretlerini hafta içi 600 TL, hafta sonu 800 TL olarak belirledi.

İBB PLAJINDA FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Florya'da İBB'ye ait plajda geçen yıl 60 TL olan giriş ücreti bu yıl iki katına çıktı. Bu yıl Florya'daki plaja 120 lira ücretle girilecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Ekonomi, Adalar, Turizm, Yaşam, Şile, Son Dakika

Son Dakika Turizm İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı 14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi Zabıta memuru, tartıştığı pazarcı esnafı tarafından feci şekilde darbedildi
Şırdancı Mehmet ’eşini darp ettiği için gözaltına alındı’ iddiası Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası
İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu İBB soruşturmasında 3 kişi daha itirafçı oldu
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu Eski sevgilisinden olumsuz yanıt alan İnci öğretmen kendini vurdu
Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu Milli cimnastikçi Adem Asil, Avrupa şampiyonu
Süper Lig’e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselen üçüncü takım Fatih Karagümrük
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi
Fenerbahçe Beko’da korkutan sakatlık Maça devam edemedi Fenerbahçe Beko'da korkutan sakatlık! Maça devam edemedi
Medya Ankara’nın “Başkente Değer Ödülleri“ sahiplerini buldu Medya Ankara'nın "Başkente Değer Ödülleri" sahiplerini buldu

17:23
Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
17:03
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
15:55
Sena Düzgün’ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu
15:41
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran “cinsel ilişki“ iddiası
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
01:45
Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
Yüz binlerce kişinin beklediği ödeme takvimi belli oldu
00:38
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kritik düzenleme Meclis’ten geçti
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kritik düzenleme! Meclis'ten geçti
00:19
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu
23:53
Hamas: ABD’nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
Hamas: ABD'nin ateşkes teklifi taleplerimi karşılamıyor
23:53
Malatya’da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü 5 yaralı
Malatya'da yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 5 yaralı
23:50
Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
Sevgilisinden ayrılan alkollü kadın, annesini bıçakla rehin aldı
23:42
Kayserispor’dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız
23:21
Hatay’da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
Hatay'da paniğe yaratan sesin kaynağı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2025 19:51:10. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.