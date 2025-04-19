Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika
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Yaşam

Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü

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Anıtkabir'de nöbet tutan asker, ellerini arkaya bağlayıp gezen adam önünden geçtiği esnada silahının kabzasını yere vurdu. Görüntüyü izleyen bir kesim ''Nöbetçi asker ellerini arkasına bağlayan adamı silahının kabzasıyla uyardı'' şeklinde yorumlarken bir kesim de ''Alakası yok. Nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı için diğer askere işaret gönderiyor'' diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı.

19.04.2025 10:11
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Anıtkabir'de görevli bir nöbetçi askerin hareketi, sosyal medyada gündem oldu. Nöbet tuttuğu sırada elleri arkada bağlı şekilde yürüyen bir adamı gören asker, silahının kabzasını yere vurdu. O anlara ait görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda çeşitli tartışmalar başladı.

GÖRÜNTÜYÜ İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Görüntüyü izleyen bazı kullanıcılar, nöbetçi askerin bu hareketle "saygısız bir tavır" olarak değerlendirilen yürüyüşe tepki gösterdiğini öne sürdü. Kimileri ise askerin, nöbet değişimi ya da yürüme ihtiyacı gibi rutin bir işlem için diğer görevli askere işaret verdiğini savundu.

Anıtkabir\'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü
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Anıtkabir, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anıtkabir'de nöbet tutan askerin görüntüsü izleyenleri ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Meta Bouwen:
    putpereslikte en önemli saflarda guzel ulkemiz 190 273 Yanıtla
  • Meta Bouwen:
    haber bu değil haber olması gerekn 1 boluk asker neden olmus birini bekler,bu yaklaşım bu kural putpereslerde bile dahi yok. 135 208 Yanıtla
  • Ahmet Kartal:
    Bu neki Ekrem oğluda Fatih sultan Mehmedin kabrini tekmelemişti. Ne soruşturma oldu nede tepki. 138 127 Yanıtla
  • Mahmut Biliz:
    yazık bu güzel ülkeme putları tapıyor orada asker dikenlerde hesap verecek ahirete 112 150 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    Ulu Önder ve ritüellere saygı. 123 113 Yanıtla
  • Khamet:
    Bu da tam dağdan inmiş yarma en azından insanların içinde öyle gezilmez Türkiye de çok bu tiplerden 131 98 Yanıtla
  • Resul Bey:
    askerlere eziyet etmeyi bırakın artık 115 84 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Ampul kafalılar putperestlikle alakası yok tabi siz anlamazsınız nankör olduğunuz için. Tamamen manevi saygıdan ibaret. Asıl putperestliği reisiniz öteki tarafta göçtüğünde sizler yapacaksınız gördüğünüz her yere heykelini yapıp gidip bez çaput bağlayıp el yüz süreceksiniz. O kadar ilahlaştırdınız ki reisiniz bile bu kadarını beklemiyordu inanın. 86 95 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    haber 3 sene öncesine ait. Sondakika com Atatürk'e saygısızlık yaptırmak için bu haberleri ısıtıp ısıtıp sunuyor 117 29 Yanıtla
  • Musti5201:
    Dünyanın neresinde mezar nöbeti tutan asker var Madem bu kadar seviliyor neden korumaya ihtiyaç var sanki ölüyü S… cekler 31 74 Yanıtla
  • zeki:
    o askerleri heykel gibi saatlerce oraya dikenlere de bir lafınız olacak mı 38 31 Yanıtla
  • Murat Aslan:
    Asker bir ihtiyacı olduğunu onu gozetliyen diğer askere işaret gönderiyor 61 5 Yanıtla
  • Radon Radon:
    Bide bunun yatağının basinda da bu putperestlik rutüeli var şaka gibi 19 31 Yanıtla
  • 34ercan34:
    o askerlere yazık arkadaş.... şu ülke bir an önce bu pisliklerden temizlenmelidir... 19 30 Yanıtla
  • Ramazan KEYVANİ:
    Türkiye cumhuriyetini kuran ve bu ülkede bir çok devrimler yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum… Güzelim ülkemizin ayakta kalması için cepheden cepheye koşmuş ve milleti için mücadele vermiş eşi ve benzeri olmayan Lider hakkında böylesine bir saygısızlık hoş değil!!! 23 16 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TÜRKİYEDEKİ HER OLAYI DA BÖYLE İNCELEYİP YORUM YAPSANIZ.. 33 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    arkasında elı olan adama hangı partılısın dıye sorsalar olay cozulur 23 7 Yanıtla
  • ismail akca:
    Alakaya maydanoz. silahını vurması ile adamın geçmesiyle hiçbir alakası yok. yaptığı rutin 17 2 Yanıtla
  • 8819ay:
    KRRRRRRRAAAAAALLLLL hareket bence 11 7 Yanıtla
  • 6490203:
    gotünden uyduranlar burda mı 15 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    2 yıl önceki haberi nerden bulupta paylaştınız:) 14 2 Yanıtla
  • ugur uyar:
    Putperestler sevsin seni :) 5 10 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Meta sen kafanı yorma bu işlere. Bu halk, putu dikilecek adamıda iyi bilir, Putu silkilecek adamıda iyi bilir. 10 3 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    bu putperestliktir. hatta eşi benzeri dünya tarihinde görülmemiştir 6 4 Yanıtla
  • Bülent Arslan:
    Bu yorumları kafası çalışan vicdanlı iyi niyetli insanların yazdığını düşünmüyorum. 4 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    kamerayı ceken kısı ıle o ıkı kısı arasında kurgulanmıs olay cunku kamerayı ceken kısı onceden acmıs cekerek gıdıyor vede ıkı kısının orada ne dedıgı planlanmıs ne demısse askerı kızdırmıslar ama bastan sonra planlı pravakatorluk gıbı bırsey olması lazım bıde tv kanalına atmıslar sharok ızlersenız anlarsınız 3 1 Yanıtla
  • Apple User:
    parmakları uyuşmuz adam beton değil sonuçta ;) 0 1 Yanıtla
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