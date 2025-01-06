Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı - Son Dakika
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Yaşam

Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

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Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşmazlığa düştü. Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek kızı mezar taşına ''Canım babam'' yazdırırken, diğer kızı bu yazıyı ''Canım babamız'' olarak değiştirdi.

06.01.2025 11:51  Güncelleme: 11:59
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Bir süredir kanser tedavisi gören ve geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Ankaralı Turgut, bu kez çocuklarının mezar taşına yazılacak yazı konusunda düştüğü anlaşmazlıkla gündeme geldi.

ÇOCUKLARININ "YAZI" KAVGASI

Ünlü sanatçının hayattayken görüştüğü tek çocuğu Eylem Boran, babasının mezarına "Canım babam" yazdırdı. Ancak bu duruma itiraz eden sanatçının diğer kızı bu yazıyı "Canım babam" yazısını "Canım babamız" olarak değiştirdi.

DİĞER ÇOCUKLARINI TOPA TUTMUŞTU

Hayatta olduğu dönem çocuklarından yalnızca Eylem Boran ile görüşen Ankaralı Turgut, diğer çocukları Haydar, Özlem, Hasret ve Ersoy için "27 senedir benim paramla geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı, helâl para yemişler mi? Bana toplanan yardım paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar, yalancı, iftiracı herkes bilsin!" demişti.

Ankaralı Turgut\'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı

Ankaralı Turgut, Magazin, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan:
    Canım babam yazsan ne yazmasan ne. Adam sağ iken bakma şimdi mezar taşına sahip çık, en çok ben seviyorum iması için. Ölen öldüğü ile kalıyor, ona tek fayda dua,gerisi hikaye. 62 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ALLAH SİZİ NASIL BİLİYORSA ÖYLE YAPSİN, ÖLEN ADAMI MEZARINDA RAHAT BIRAKIN 31 1 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Ölüyü överler direye söverler 18 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah rahmet eylesin 9 0 Yanıtla
  • cennetatakum samsun:
    Bırakın didişmeyi, sizi kazanan atanız toprak olmuş siz hala 'canım babam,ız', evlatlar birbinin mirasıdır ve anne babadan kalan en büyük misar evlatlarıdır..... 5 0 Yanıtla
  • Semih Aydın:
    miras napolyon nedemis yumo? yumoş 4 0 Yanıtla
  • halil eles:
    Ne fark eder ikisi de aynı işte 2 0 Yanıtla
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