Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın

Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın

Ayasofya'nın eski baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sık sık laiklik hakkında yaptığı yorumlarla konuşulan Boynukalın, sosyal medya kullanıcıları tarafından gündem oldu. Laiklik konusunda daha önce ''1921 ve 1924 anayasalarında devletin dini İslam'dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün'' paylaşımı yapan Boynukalın bu kez de ''Yeni anayasada laiklik olmasın'' dedi.

06.09.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayasofya'nın cami statüsüne geçmesinin ardından Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, baş imam olarak görevlendirilen Mehmet Boynukalın, yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Daha önce İstanbul Sözleşmesinin kaldırılmasına ilişkin, "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" açıklaması yapan Boynukalın'a bazı çevrelerden tepki yağmıştı. Anayasanın değişmesi gündeme gelirken Boynukalın bu kez de "Yeni anayasada laiklik olmasın. Laiklik yüzünden bu Müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı ve yapılıyor. Başörtüsü yasağı bunlardan sadece bir tanesi, en sembolik olanı. Devlet, anayasa bu milletin dini İslama uygun olmalıdır' ifadelerini kullandı.

"ANAYASA BU DEVLETİN DİNİNE UYGUN OLMALIDIR"

Laiklik sebebiyle Müslümanlara zulümler yapıldığını iddia eden Boynukalın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'Yeni anayasada laiklik olmasın. Laiklik yüzünden bu Müslüman millete hadsiz zulümler yapıldı ve yapılıyor. Başörtüsü yasağı bunlardan sadece bir tanesi, en sembolik olanı. Devlet, anayasa bu milletin dini İslama uygun olmalıdır'

Ayasofya'nın Eski Baş İmamından dikkat çeken paylaşım 'Yeni anayasada laiklik olmasın'

MEHMET BOYNUKALIN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Boynukalın, 1992'de el-Ezher Üniversitesi'nden mezun oldu. 1995'te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı'nda yüksek lisans tezini tamamladı. "Fıkıh Usulünde Yenilenme İhtiyacı ve Ortaya Çıkardığı Tartışmalar" başlıklı teziyle 1999'da İslam hukuku doktoru oldu. 2000-2001 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen tefsir projesinde uzman olarak çalıştı.Bu sırada İmam Maturidi'nin meşhur tefsiri "Te'vilatu'l-Kuran" adlı eserin ilmi neşir projesinde yer alan Boynukalın, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'de bilimsel araştırmalarını sürdürdü.

Prof. Dr. Boynukalın, 2006-2011 yılları arasında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nde (İSAM) İslam hukuku dalında araştırma uzmanı ve İslam ansiklopedisi ilim heyeti üyesi olarak görev yaptı. 2011'de İslam hukuku doçenti oldu. Arapça ve İngilizce bilen Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hıfzını ve kıraat ilmi tahsilini Dülgerzade Camisi İmam Hatibi Merhum Rizeli Kurra Hafız İbrahim Gündoğar Hocaefendi'de tamamladı.

Mehmet Boynukalın, Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Medya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (56)

  • Mehmet Yılmaz: dini devlet işlerine karıştırmayın lütfen ya 158 81 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Devlette din işlerine karışmasın o zaman 1 0 Emin Ceylan: bak kardeşim ismine bak söylediğin cümleye bak din devlete karıştığı Yok devlet dinin her alanına burnunu sokuyor devlet nasıl giyineceğimi nasıl dinin bir şey yaptığı yok dini ya yaşarsın ya yaşamaz 1 0 Selami Karagülle: Dini devlet işlerine karıştırmasan dinsiz devlet olur 1 0 Selami Karagülle: Dini devlet işlerine karıştırmadığın zaman dinsiz devlet olur dünyada resmi dini olmayan tek ülke Türkiye sebebini hiç araştırdın mı 1 0
  • Mehmet Akın: Devletin dini adalettir. Laiklikle ne alakası var dinini herkes istediği gibi yaşar. Şeriat isteyen afganistan, arabistan a gidebilir, tutan yok, burası Türkiye cumhuriyeti, ilelebet payidar ve laik kalacaktır. 110 83 Yanıtla
    Kadir Akova: Zaten sıkıntı orada kimse dinini yaşamadığı için laiklik kalsın diyor baksana topluma ne hale geldi hepten dinsizleşti 0 0
  • null: Düşünçe özgürlüğü var,fikrini söylemiş ne var bunda,demek toplumda karşılığı varki bu korku ondan.. 63 110 Yanıtla
    Yaşar Koldemir: bu kadar hevesliyse Taliban afganistana alır.. 0 0 Sait Mevlut: Ben de düşüncemi ifade edeyim o zaman. Ben de sizin gibi düşünce özgürlüğü altında her haltı yiyenlerin dini kullanarak karşılık aradığını düşünüyorum 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 07:13:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ayasofya eski baş imamından tartışma yaratacak çağrı: Yeni anayasada laiklik olmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement