"Deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızı unutmadık…"
Üzerinden bir sene geçmiş olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz.
6 Şubat 2023 depreminden sonra Gaziantep'in özellikle İslahiye ve Nurdağı ilçeleri büyük yara almış, maddi ve manevi büyük kayıplar olmuştur. Bu yıkımın sadece devletimiz tarafından tekrar yapılmasını beklersek doğru olmaz, doğru olan bu bölgelerde hep beraber elimizden geleni birlikte yapmaktır.
Özellikle yapılan bu noktada İslahiye'mize de değerli iş insanlarımızın, katkılarıyla olmak üzere yapılan barınma yeri tadilatları, camilerin tadilatları olsun, taziye evlerinin tadilatları olsun, ellerinden geleni yapmışlardır. Bu çalışmalarda belediyemizin imkanlarının seferber edilmesi için gece gündüz var gücüyle çalışan belediye başkanımız Sayın, Kemal Vural'a da hasleten teşekkür ederim.
Deprem bölgesinde Sosyal imkanların tekrar hayata dönebilmesi için özellikle eğitim çağındaki gençlerimizin önünü açmak için başlatmış olduğum bu projede yeterli ilgi ve alakayı görecek ve başka mahallelerde öğrenci evleri projesini geliştirmek için hep birlikte kolları sıvayacağız.
İslahiye'mizin ilk milletvekili ve 3 dönem TBMM'de bu güzel Gazi Kentimizi temsil eden Dedem Hacı M. Selahattin Ünlü ve Değerli eşi Babaannem Hacı Ayşe Ünlü adına açılmış olan bu öğrenci evinde öğrencilerimiz sessiz, sakin, huzurlu bir ortamda çalışma imkanı bulacaklardır. Belki birbirleri ile yan yana çalışıp daha efektif ve daha kollektif bir çalışma zemini elde edeceklerdir.
Öğrenci evimizde değerli öğrenci kardeşlerimize Sorumlu Müdürümüz Mustafa Ünlü yeğenimin nezdinde aile ortamındaki gibi çalışma imkanı, çıktı alma, sınırsız çay ikramı ve telefon şarj etme, zeka oyunları gibi birçok hizmetler tarafımızdan ücretsiz olaraksunulacaktır.
Bu projenin hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta halamlara ve ablama, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
Bu vesile ile depremde aramızdan ayrılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız sloganı ile aramızdan ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum.
Mehmet Selahattin Ünlü
Başkan
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