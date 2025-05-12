Depremden Kurtarılan Kedi, Yeni Yuva Buldu - Son Dakika
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Yaşam

Depremden Kurtarılan Kedi, Yeni Yuva Buldu

Depremden Kurtarılan Kedi, Yeni Yuva Buldu

Hatay'da depremden kurtarılan kedi Defne, ardından tedavi edilerek yeni sahipleriyle buluştu.

12.05.2025 12:10
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HATAY'ın Defne ilçesinde depremlerde enkazdan çıkarılıp Ankara'da veteriner kliniğinde tedavisi yapılan; ancak travma nedeniyle denge kaybı bulunan kedi Defne, DHA'nın haberinin ardından 2 yıl sonra yeni yuvasına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Defne ilçesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından çıkarılan yaralı kedi, veteriner hekimler tarafından Ankara'da bulunan fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada 'Defne' ismi verilen kedi tedaviye alındı. Yapılan müdahale ve rehabilitasyon süreci ile Defne, büyük oranda sağlığına kavuştu. Depremde başına aldığı darbe nedeniyle zaman zaman denge kaybı yaşayan Defne'nin yuva özlemi, DHA'nın haberi sonrası sona erdi. Bursa'da yaşayan Neriman Bilindir (62) veteriner Yağmur Denli ile iletişime geçerek, Defne'yi sahiplenmek istediğini bildirdi. Yapılan görüşmelerin ardından Neriman Bilindir, oğlu Ercan ve kızı Ümran ile Ankara'ya gelerek Defne'yi teslim aldı.

'YANIMIZDA ÇOK RAHAT OLACAK'

Ev kadını Neriman Bilindir, "Aylardan beri televizyonumuz bozuktu, sonunda yaptırabildik. Televizyonun yapıldığı ilk gün bu haber çıkınca, kızım 'Anne, bu bizim şansımız, kısmetimiz. Almak istiyoruz' dedi. Hemen başvurduk. Bursa'dan buraya geldik. İnşallah kedimize güzel bir yuva bulduk. Bizim yanımızda çok rahat olacak, inşallah" dedi.

Neriman Bilindir'in veteriner kliniğinde çalışan kızı Ümran Bilindir ise "Defne'yi haberlerde görmüştüm ve çok duygulandık biz. 3 kedim, 2 de köpeğim var; Defne de inşallah 6'ncı kızımız olacak. Çok mutluyuz. Kendim de bir veteriner kliniğinde çalışıyorum. Her şey için teşekkür ederiz" diye konuştu.

'İNŞALLAH ÖMÜRLÜK YUVASI OLUR'

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli ise Defne'nin 2 yıl sonra bir yuva bulmasına çok sevindiklerini söyleyerek, "Defne çok hassas bir çocuk, enkazdan kurtarıldı. İlk haber yayınlandıktan yaklaşık 15 dakika sonra, Bursa'dan gelen hanımefendiyle anlaştık. Bize çok isteyerek ulaştı. Aslında onu isteyen çok kişi olmuştu. Bizim için iyi bir yuvaya gitmesi çok önemliydi. Ömürlük bir yuvası olması çok değerli; çünkü engelli bir çocuk. Şu an kendi hayatını idame ettirebiliyor; ama denge problemi yaşadığı için ara ara ufak kazalarımız oluyor. Bunun bilincinde olan ve ona ömür boyu bakabilecek biri olması önemliydi. Bugün de yeni yuvasına gidiyor. Biraz buruğuz ama çok da mutluyuz. İnşallah ömürlük olur yuvası" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Depremden Kurtarılan Kedi, Yeni Yuva Buldu - Son Dakika

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