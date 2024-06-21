Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada - Son Dakika
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Yaşam

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta dikkat çektiği doğurganlık oranlarındaki düşüş bakanlıkları harekete geçirdi. Doğuma teşvik amacıyla ailelere destek olacak düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de doğum izninin bir yıla uzatılması önerisini destekliyor.

21.06.2024 13:58
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Hükümet, doğurganlık oranlarının düşmesinin ardından teşvik için çalışmalara başladı. Çalışmalarda doğum izninin uzatılması, kreş ve anne babalara maddi desteğin yanında kira desteği de gündeme geldi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a talimat verdi.

MKYK TOPLANTISINDA KONUŞULDU

Milliyet'te yer alan habere göre; doğuma teşvik paketi AK Parti'nin son MKYK toplantısında da konuşuldu. Toplantıda ücretli doğum izninin 4 aydan 1 yıla çıkartılması önerdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de öneriye yeşil ışık yaktı.

KREŞ VE KİRA DESTEĞİ DE MASADA

Toplantıda, ikinci ve üçüncü çocuğa devlet desteğinin yanı sıra annenin kademeli olarak izin süresinin arttırılması, kreş veya kira desteği ya da kadının özlük hakkı ile beraber maaşında yapılabilecek bazı düzenlemeler de ele alındı.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Çok farklı alanlarda ailenin ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini görüyoruz. Aile meselesinin önemine her vesileyle dikkat çekiyoruz. Son veriler bizim haklılığımızı ortaya koydu. Azalan doğum oranları ülkemizde de alarm veriyor. Bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız" diyerek bu konuda bir takım adımlar atılacağının sinyalini vermişti.

"TÜRKİYE İÇİN FELAKETTİR" DEMİŞTİ

Daha önceki bir açıklamasında 2001'de 2,38 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e gerilediğine dikkat çeken Erdoğan, "Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız. Önümüzdeki dönemde bu konuda daha kararlı olacağız" demişti.

Hazine ve Maliye Bakanı, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Aile İçi Şiddet, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Zkysmnmrc Karaca: Kendi elinizle bitirdiniz. 44 3 Yanıtla
  • Emre Acar: İnsanlar geçinemiyor ne çoçugu 42 3 Yanıtla
    Çengelköylü: NE ŞAMIN ŞEKERİNİ İSTERŞM NEDE ARABIN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTERŞM ŞEKERDE ARAPTA SİZLERİN OLSUN AY SONU GELDİ BAYRAMLIK ALAMADIK KİRAYI TAMAMLAMAYA ÇALIŞIYORUZ BİR GÜN TATİL YAPTIM BAYRAMIN 2. GÜNÜNDEN BU YANA ÇALIŞIYORUM ÇOCUK ÇOCUKMU BU DÜNYADA AKLIMA GELECEK EN SONRAKİ KONU 19 6 İlhan İnan: Helalinden kazanıp, israfsız, ihtiyaç harici gösteriş alışverişlerini bırakmayı deneyin, başkaları için değil kendiniz için harcama yapmayı deneyin. Denemenizde yarar var birşey kaybetmezsiniz. Sadece 1 yıl farkı göreceksiniz. 2 7
  • Mesko Aljovic: Millet karnını zor doyururken çocuk yapmak en son tercih oldu artık..Cumhuriyet tarihinin en büyük doğum kontrolünü yaparak tarihe geçtiler..Doğum kontrol hapından,kondomdan daha etkili oldular 34 2 Yanıtla
  • Depechs Modes: en kötü kira 15 bunlar çocuk derdinde dalga geçiyor 17 1 Yanıtla
  • Çengelköylü: OLURRRR ÜÇ ÇOCUK İNSANLAR KİRA GEÇİM İŞ GELİR KAZANÇLARI YÜZÜNDEN YUVA KURAMIYOR BİRDE ÜÇ ÇOCUK ĞÇ ÇOCUĞUN BİR AİLEYE AYLIK MASRAFINI BİR HESAPLAYIN E E E SONRA İNSANLAR İNTİHAR BOŞANMALAR YO YO NE ŞAMIN ŞEKERİNİ İSTERİM NEDE ARABIN YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEMEM 14 3 Yanıtla
  • Çağdaş Sümer: Allah rizka kefildir de bu çocuklarin geleceği evi işi aşı ne olacak bir ev kirası bir maaş millet ne yiyip içecek 2 sene evvel 15000 TL ile geciniliyordu ama şimdi 50 60 70 bin lazım sadece geçinmek için... 7 1 Yanıtla
  • Bayram Güzel: Reis çocuk yapmak mesele değilde kura 15 bin liradan âşagi deyil maaşlar ona keza emekli alıyor 10000bin hadi gelde çocuk yapsın bu ülkede emekli ler hep 60 79 yaşında deyil kırkyaşındada emekli var ilk önce maddi durumlar uygun olmasıgerekir ki çocuğun geleceğini hazır layalım 6 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: ağam eyleniiii bizimle yine 3 0 Yanıtla
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