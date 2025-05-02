Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı

Geniş Video İzle

25 yıl boyunca cerrah olarak görev yapan Ferhat Göçer, doktorluk mesleğini seçmesinde, henüz bir yaşına gelmeden zatürreden hayatını kaybeden kardeşi Serhat'ın derin etkisi olduğunu söyledi: ''Bu mesleğin sebebi Serhat. Bunu hep düşünmüşümdür.''

02.05.2025 11:03  Güncelleme: 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 yıl boyunca genel cerrahi hekimliği yapan ve 2017 senesinde emekli olan şarkıcı Ferhat Göçer, hekimliği seçme nedenini ve özel hayatındaki kırılma noktalarını anlattı Ünlü şarkıcı ve emekli genel cerrah Ferhat Göçer, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programında hem müzik kariyeri hem de kişisel geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Göçer, doktorluk mesleğini seçmesinde bebek yaşta hayatını kaybeden kardeşi Serhat'ın etkisi olduğunu ifade etti. "Bu mesleğin sebebi Serhat," diyen sanatçı, kayıpların hayatındaki rolünü ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı

BİR YAŞINA GELMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ferhat Göçer, doktor olmasının ardındaki duygusal sebebi şu sözlerle anlattı: "Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim. Sadece annem, babam için değil yani. 1 yaşında bile değilken zatürreden öldü. Bunu hep düşünmüşümdür." Göçer, 2017 yılında tıp mesleğinden emekli olmuş, tam zamanlı olarak müzik kariyerine yönelmişti.

SAMİMİ EVLİLİK YORUMU

Ahmet Mümtaz Taylan'ın, "Evliliklerinden pişman mısın?" sorusuna ise içten bir yanıt verdi. "Pişmanlıklarım var ama bunlar asla evliliklerim değil," diyen Göçer, iki çocuğunun annelerine minnettar olduğunu şu sözlerle açıkladı, " Tam bir felakettim. Hayat mücadelesinin en sert dönemindeydim. Belki onların hayatlarını da altüst ettim. Suç benim" dedi.

"GEÇMİŞE SAPLANTIYIM"

Sanatçı, geçmişe fazla takılı kaldığını ve bunun hayatında ciddi etkileri olduğunu da ekledi, "Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur benim. Meşguliyet beni bundan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde kayboluyorum."
Ferhat Göçer, "Kendini takıntılı biri olarak görüyor musun?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Sınırda görüyorum, evet. Borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir. Dışarıdan bakıldığında takıntılı bir insan görüntüsü sergiliyor olabilirim."

Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı

Kültür Sanat, Ferhat Göçer, Magazin, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Barış:
    Kaliteli Adam FERHAT GÖÇER! 22 2 Yanıtla
  • Kalemdar:
    son günlerde doktorlardan korkar oldum. duyunca ayaklarımın Fer'i kesilir hat' ta bağı çözülür. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:26:10. #7.13#
SON DAKİKA: Ferhat Göçer, doktor olma kararının perde arkasını ilk kez açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.