Kasabın yaptırdığı boğa kafası şeklindeki kapı ilgi görüyor

Yaşam

Sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntülere bir yenisi daha eklendi. Kütahya'da bir kasabın özel olarak yaptırdığı otomatikkapı çok konuşuldu.

Boğa kafası şeklindeki kapı müşterilerden büyük ilgi gördü. İlgiden memnun olduğunu söyleyen kasapla ilgili sosyal medyada da çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar kapıyı abartılı bulurken, bazı kullanıcılar da çok beğendi.