Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı

Trabzon'da kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı. Evlerin pencerelerini kırarak içeri giren ayılar, ortalığı adeta savaş alanına çevirirken, evlerinin halini gören vatandaşların çektikleri görüntülerde ayıya sitemi ise güldürdü.

09.04.2025 10:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde kış uykusundan uyanan ayılar karınlarını doyurmak için köy evlerine dadandı. Evlerin kapılarını, pencerelerini kırarak içeri giren ayılar evlere büyük zarar verirken, evlerinin halini gören vatandaşların çektikleri görüntülerde ayıya sitemi ise güldürdü.

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı

Muzaffer Kavut isimli Trabzonlu vatandaş Boğalı köyündeki evine çıktığında davetsiz misafirin evini perişan ettiğini gördü. Kış uykusundan uyanan ayıların karınlarını doyurmak için evine girdiğini ve ortalığı savaş alanına çevirdiğini gören Kavut, o anları cep telefonu ile kayda aldı

Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı

"BUZDOLABINI PARÇALAMIŞ"

Muzaffer Kavut'un "Bizim koca oğlan cam pencere indirmiş. La baba oğlu ne ettin kattın burayı birbirine. İnsan gibi girip de çıksan ne olurdu? Hey burada çayı demlemişsin ama kapları yıkamamışsın. Sobayı yakmışsın, buzdolabını parçalamışsın. Evde kumanya bırakmanın zararları..." ifadelerini içeren cep telefonu kaydı izleyenleri güldürdü.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Havalimanlarında yeni rekor kırıldı Havalimanlarında yeni rekor kırıldı
Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi
İran’da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti İran'da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti
ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız

08:58 ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
07:44 Özgür Özel’in seçildiği kongrenin iptali için YSK’ya itiraz Özgür Özel'in seçildiği kongrenin iptali için YSK'ya itiraz
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
14:21 Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı Hasta annesini boğarak öldürmeye çalışan kadın tutuklandı
14:16 İran’da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti İran'da maden kazası: 7 madenci hayatını kaybetti
14:12 Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi Tavuk dürüm yedi, geceleri uyuyamaz hale geldi
14:11 Havalimanlarında yeni rekor kırıldı Havalimanlarında yeni rekor kırıldı
14:09 i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı i Ahmet Levendoğlu son yolculuğuna uğurlandı
14:02 Yine derbi oynanabilir 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor Yine derbi oynanabilir! 2024-25 Süper Kupa için yeni format geliyor
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketinde seçim anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
13:56 Herkes ekran başına Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Milli futbolcumuzun oynayacağı dev maç şifresiz kanalda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 10:48:59. #7.12#
SON DAKİKA: Ortalığı savaş alanına çevirdiler! Kış uykusundan uyanan ayılar evlere dadandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement