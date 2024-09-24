Süryani Ailelerin Pizzacı Başarısı - Son Dakika
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Yaşam

Süryani Ailelerin Pizzacı Başarısı

Mardin'de dönen Süryani aileler, İsviçre'de öğrendikleri pizzacılığı memleketlerinde sürdürüyor.

24.09.2024 15:41
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MARDİN'in Midyat ilçesinde, 1990'lı yıllarda terör olayları nedeniyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etmek zorunda kalan ve huzur ortamının sağlanmasının ardından memleketlerine dönen Süryani ailelerden Aziz ve oğlu İshak Demir, yaklaşık 40 yıl önce göç ettikleri İsviçre'de öğrendikleri pizzacılığı, şimdi Bagok Dağı eteklerindeki kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde sürdürüyor. Ailenin geçen yıl açtıkları dükkanda taş fırında odun ateşiyle pişirip, 'Süryani pizzası' olarak sundukları İtalyan usulü pizza, yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

Midyat ilçesinde 1990'lı yıllarda yaşanan terör olayları nedeniyle Süryani aileler, kırsal mahallelerini terk edip Avrupa'nın çeşitli ülkelerine göç etti. Aileler, yakın zamanda huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla memleketlerine dönerek yaptıkları villalarda yaşamaya başladı. Taş evlerden geleneksel mimariyle yaptıkları villalar nedeniyle mahalleler, 'Villa köy' olarak da anılmaya başlandı. Dönen ailelerden bazıları, 6 kırsal mahallede pizzacı dükkanı açıp işletmeye başladı. Aziz ve oğlu İshak Demir de yaklaşık 40 yıl önce göç ettikleri İsviçre'de öğrendikleri pizzacılığı, döndükleri Bagok Dağı eteklerindeki Süryanice 'Kafro' denilen kırsal Elbeğendi Mahallesi'nde sürdürüyor. Süryani ailenin geçen yıl açtıkları işletmede taş fırında odun ateşiyle pişirdikleri ve 'Süryani pizzası' olarak anılan İtalyan usulü pizza, yerli ve yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Pizza salonunda vejetaryen, dönerli, tavuklu, mantarlı, kaşarlı, ton balıklı gibi 10 çeşit pizza sunuluyor.

'MEMLEKETİMİZDE OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ'

Süryani pizza ustası Aziz Demir, pizzaya olan ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Avrupa'da bu işi öğrendik ve bu mesleği burada yapıyoruz. Bunu açtığımızda çok merak edildi, çok desteklendi ve açıkçası başlangıçta bu merakın olacağını beklemiyorduk. Her şeyi doğal yaptığımız için, taş fırınımız, ürünlerimizi doğal, kendimiz yaptığımız için bu merak arttı tabii ki ve bu bizi çok sevindiriyor. Böyle bir hizmet yaptığımız için yurt içinden ve yurt dışından insanlarımız geliyor, bu da bizleri çok çok sevindiriyor. Bu hizmeti yapmak onur vericidir. Biz memleketimizde olduğumuz için çok mutluyuz, çok rahatız ve bu attığımız adım gelişti. Yani arkası geldi. Tabii ki bütün köylerde gelişmeler oldu, inşaatlar oldu. Ama Süryanilerin geri dönüşleri için çok daha fazla beklentimiz var. İnşallah ileriki zamanlarda durumların daha iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

'900 KİLOMETRE MESAFEDEN GELDİK, MEMNUN KALDIK'

Karaman'dan Mardin'e eşi ve oğluyla gezmeye gelen Ömer Yıldırım, "Mardin'e yolumuz düştü. Tekrar geldik. İlk etapta şu 'Süryani pizza yapılan köyü görelim' dedik. Daha önce duymuştum, Süryanilerin buradan Avrupa'ya gittiklerini, köylerini boşalttıklarını. Daha sonra tekrar gelmişler. Burada da böyle güzel bir mekan da açmışmışlar pizza üzerine. Gayet güzel olmuş, çok hoşumuza gitti. Tadına da baktık pizzalarının, çok hoşumuza gitti, beğendik. Gelenlere tavsiye ederiz tabii ki. 900 kilometre mesafeden geldik, memnun kaldık" dedi.

İzmir'den gelen Can Öznurlu da "Çok lezzetli pizzalar yapan bir yer. Arkadaşım Mardin'de görevli, onu ziyarete geldiğimizde, onun vasıtasıyla öğrenmiş oldum ben de. Yani hayatımızdaki yediğimiz en güzel pizzaydı diyebiliriz kesinlikle. Oldukça güzel, çok başarılı, umarız burası çok daha gelişir, çok daha böyle kültürel yerler görürüz. Bu ülkemiz açısından gayet mutluluk verici" diye konuştu.

Gurbetçi Mahabat Yıldırım ise eşi ve çocuklarıyla pizza yemeye geldiğini belirterek, " Almanya'dan geliyoruz şu an, Kafro köyündeyiz. Pizza yemeye geldik. İlk gelişimiz, çok beğendik. Pizzaları da çok güzel, tavsiye ederim. Bence güzel bir iş, herkes kendi memleketinde bir iş açarsa bence iyi, temiz, güzel bir adım olmuş. Orada taş ocakları o kadar yok ama fark güzeldi, bunun tadı gerçekten daha güzel" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Süryani Ailelerin Pizzacı Başarısı - Son Dakika

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