Trabzon'da Heyelan Riski Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Trabzon'da Heyelan Riski Arttı

Trabzon\'da Heyelan Riski Arttı

Prof. Dr. Bektaş, Trabzon'daki sel sonrası heyelan riskinin ciddi şekilde arttığını belirtti.

24.09.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

JEOLOJİ Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Trabzon'daki sel felaketi sonrası heyelan riskine dikkati çekip, "Toprak artık suya doygun hale gelmiş durumda. Bu da gravite (yoğunluk) etkisi ile toprakların kaymaya son derece müsait hale gelmesine neden oluyor. Yamaçlarda kırık ve fay hatlarına su girince, bu faylar boşluk suyu basıncı ile harekete geçmeye hazır hale geliyor. Özellikle kara yollarının üzerindeki dik şevlerde bu durum büyük bir heyelan riski oluşturuyor" dedi.

Trabzon'da 20 Eylül'de etkili olan sağanak, Araklı, Sürmene, Arsin ve Yomra ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 165 kilogram düşen yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı. Taşkın nedeniyle bahçesi suyla dolan Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ndeki hastalar tahliye edildi. İlçelerin yüksek kesimlerinde heyelanlar meydana gelirken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Sağanağın etkili olduğu Sürmene'de dere taşkını sonucu kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir'in (65) cansız bedenine kaybolduğu noktaya 35 kilometre uzaklıkta, 1 mil açıktaki denizde ulaşıldı.

'SEL OLAYLARI ŞİDDETİNİ ARTIRIYOR'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, kentte doğu ilçelerinde meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, altyapı ve enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, suyla dolan 121 iş yeri, 25 konut, 18 araç ile 175 dekar tarım arazisi ve 8 bin 420 metrekare fındık bahçesinde hasara neden olan sel ve heyelanları, jeolojik açıdan değerlendirdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz'de küresel ısınmanın etkili olduğunu belirterek, "Karadeniz sürekli ısınıyor ve bu ısınan su sürekli buharlaşıyor. Buharlaşan su yükseliyor ancak bu yükselme Doğu Karadeniz dağlarını aşamıyor. Su buharıyla yüklü bulutlar, Doğu Karadeniz dağlarını aşamayınca güneye; Gümüşhane, Bayburt tarafına, ulaşamayınca, Doğu Karadeniz'in kuzey yamaçlarına doğru dökülüyor. Bunun en son örneği, Trabzon'un doğu ilçelerinde yaşanan olaylardır. Bu sel olayları daha önceden de yaşanmıştı; ama her geçen gün daha da şiddetini artırıyor" diye konuştu.

'YERLEŞİM ALANLARI DOĞRUDAN ETKİLENECEK'

Artan yağışlar sonrası bölgede heyelan riskinin ciddi şekilde arttığını belirten Prof. Dr. Bektaş, "Toprak artık suya doygun hale gelmiş durumda. Bu da gravite etkisi ile toprakların kaymaya son derece müsait hale gelmesine neden oluyor. Yamaçlarda kırık ve fay hatlarına su girince, bu faylar boşluk suyu basıncı ile harekete geçmeye hazır hale geliyor. Özellikle kara yollarının üzerindeki dik şevlerde bu durum büyük bir heyelan riski oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde bu alanlarda önemli risklerle karşı karşıya kalacağız. Yerleşim alanları da bu risklerden doğrudan etkilenecek" dedi.

'RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN CİDDİ BÜTÇELER AYRILMASI ŞART'

İklim değişikliğinin etkilerine karşı bölgede yeterince hazırlık yapılmadığını aktaran Bektaş, yerel yönetimlerin bu tür afet risklerini azaltmak için yeterli bütçeye sahip olmayıp, merkezi yönetimden daha fazla destek alması gerektiğini ifade etti. Bektaş, "Küresel iklim değişikliğine uyum sağlamak adına çeşitli projeler ve yönetmelikler çıkarılıyor. Ancak bunlar ne yazık ki uygulamaya geçmiyor, sadece kağıt üzerinde kalıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi için ciddi bir finansman, bütçe gerekiyor. Maalesef yeterli bütçe ayrılmadığı için gerekli önlemler alınamıyor. Bu bölgelerde şehirlerin altyapısı son derece yetersiz. Kanalizasyon sistemleri yok ya da mevcut olanlar ihtiyaca cevap vermiyor. Bu yüzden sel olayları beklenenden çok daha büyük zararlar veriyor. Riskleri azaltmak ve önlem almak için ciddi bütçeler ayrılması şart. Ancak bu şekilde sel ve heyelan gibi afetlerle etkili bir şekilde mücadele edebiliriz" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Nurullah CABRİ/TRABZON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzon, Sağlık, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Trabzon'da Heyelan Riski Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:17:12. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Heyelan Riski Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement