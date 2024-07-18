Yangında kurtarılan köpek tedavi altına alındı

Yaşam

BURSA'da kereste fabrikasında çıkan yangını söndürmek için giden itfaiye ekiplerinin kurtarıp, hayata döndürdüğü 2 yaşındaki Pitbull melezi 'Tokyo' isimli köpek, Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde tedaviye alındı. Yoğun dumana maruz kaldığı için hayati tehlikesi devam eden 'Tokyo'nun durumu hakkında bilgi veren Hekim Murat Aşık, "Maruz kaldığı yoğun dumandan dolayı kanında karbonmonoksit iyonları tespit ettik. Bu iyonları vücudundan atmak için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Yangın, 16 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Yeni Sanayi Bölgesi 4'üncü Sokak'ta faaliyet gösteren kereste fabrikasında çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AFAD ve ANDA ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgedeki yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ve İnegöl Belediyesi itfaiye ekipleri ile BUSKİ ve Tarım A.Ş.'nin tankerlerinin de aralarında olduğu 50 araç ve 150 personelle müdahale edildi. Yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan 1,5 saatlik müdahale ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

VETERİNERE YETİŞTİRDİLER

Bölgede dumandan etkilenen bir köpeğe de itfaiye ekipleri müdahale etti. Bayılan köpek, ayıltıldıktan sonra hava teneffüs cihazıyla köpeğe temiz hava verildi. Kendine gelince su içirilip, yüzü yıkanan köpek, itfaiye aracıyla veterinere götürülüp, tedaviye alındı. Köpeğin hayata döndürüldüğü anlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

'HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR'

İtfaiye aracıyla getirildiği Yıldırım Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyon ve Bakımevi'nde tedaviye alınan ve yapılan çip kontrolünde adının 'Tokyo' olduğu belirlenen 2 yaşındaki Pitbull melezi köpeğin durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Murat Aşık, "İtfaiye erleri tarafından yangından kurtarılmış ama dumandan yoğun etkilenmiş, Pitbull melezi köpeği getirdiler. Dumandan çok fazla etkilendiği için atakları ve kasılmaları vardı. Buna yönelik ilk müdahalesinde bulunduk. Dumandan çok fazla etkilendiğinden dolayı yoğun oksijen terapisine başladık. Şu anda durumu stabil ama hayati tehlikesi hala devam ediyor. Hastalığın prognozu hakkında net bir bilgi veremiyorum maalesef. Tedavisine devam ediyoruz. Gözlem altında tutuyoruz. Oksijen tedavisine devam edeceğiz" dedi.

'BEYNİNDE KALICI HASAR OLUŞABİLİR'

'Tokyo'nun iyileşmesi durumunda, maruz kaldığı yoğun dumandan dolayı beyninde kalıcı hasar oluşma ihtimali olduğunu söyleyen Aşık, "Bu hasarın yüzdesini gözlem altında tutup, ona göre tedaviye devam edeceğiz. Maruz kaldığı yoğun dumandan dolayı kanında karbonmonoksit iyonları tespit ettik. Bu iyonları vücudundan atmak için çaba sarf ediyoruz. Yaşanan olaydan dolayı hayvanın beyninde yüksek ihtimalle kalıcı hasar oluşabilir. Bu hasarın yüzdesini gözlem altında tutup, ona göre tedaviye devam edeceğiz. Şu an bilinci açık ama bize anlamlı tepkiler göstermiyor" diye konuştu.