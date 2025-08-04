Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler

Haberin Videosunu İzleyin
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
04.08.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler
Haber Videosu

Ardahan'da şap hastalığıyla boğuşan üreticiler, devlet veterinerlerinin ilgisizliğinden ve özel veterinerlerin yüksek ücret talebinden şikayetçi. Bir vatandaş, ''İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor'' diyerek tepkisini dile getirdi.

Şap hastalığının etkisini ağır şekilde hissettirdiği Ardahan'da üreticiler, yetkililere isyan etti. Uzun süredir hayvan kayıplarıyla mücadele eden bölge halkı, devletin veteriner hizmetlerinin yetersizliğinden, özel veterinerlerin ise yüksek ücretlerinden şikayet ediyor. Tek geçim kaynakları olan hayvancılıkla ayakta durmaya çalışan vatandaşlar "Perişan haldeyiz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

"İLÇE TARIMDAKİ ÇALIŞANLAR YAN GELİP YATIYOR"

Gazeteci Suat İncedere'ye konuşan bir üretici, yaşadıkları çaresizliği "İlçe tarımdaki çalışanlar yan gelip yatıyor. Özel veterinerler ise gelip bütün paramızı alıyor. Geçtiğimiz günlerde bir danayı götürdüm, sadece onun için 2 bin 500 lira aldılar. Sonrasında dana zaten öldü. Hayvanlarımız çok kötü durumda. Devletin veterinerleri kurumda oturup çay kahve içiyor. Böyle bir düzen olur mu?" sözleriyle anlattı.

BORÇLARININ ERTELENMESİNİ İSTİYORLAR

Bölge üreticileri, hem veteriner desteği hem de ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşandığını belirterek devletten çözüm bekliyor. Özellikle tarımsal borçların ertelenmesini isteyen vatandaşlar, yetkililerin daha fazla sessiz kalmaması gerektiğini vurguluyor. Bu açıklamalar, şap hastalığına karşı mücadelenin sadece aşılamayla değil, etkin veteriner hizmeti ve ekonomik destekle birlikte yürütülmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, İbrahim Yumaklı, 3-sayfa, Ardahan, Ekonomi, Güncel, Sözler, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • tolga karabulut:
    NANKÖR ALLAHDAN GELDİ KADER KISMET AKP ATASÖZÜ :d 43 19 Yanıtla
  • METİN AKSOY :
    adam haklı sistem bozuk 13 0 Yanıtla
  • 343434aslan:
    İL İLÇE TARIM İSTANBULDA ARAZİLERİM VAR BURNUNDAN KIL ALDIRMIYOR ARTEZYEN KUYU YAPICAM AGAÇLANDIR YADA EK ÖYLE GEL DİYOR BUNLAR TAM AKIL TUTULMASI EKTİGİM YERLER HERGÜN SULAMASAM KURUYOR AGAÇLARDA ÖYLE ARTEZYEN KUYU RUHSATI KAZMASI ELEKTİRİK EN ERKEN 6 AY 50 DÖNÜM YERİM VAR GİT BUDAY EK DİYOR 5 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    zulme göz yumanda zalimdir 0 0 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    bu işlerin çözümü çok basit aslında destek yanlış şekillerde yapıldı 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı Guendouzi’den o tepkilere şaşırtan cevap Binlerce Galatasaraylı ıslıklamıştı! Guendouzi'den o tepkilere şaşırtan cevap
İstanbul Havalimanı’nda tarihi rekor Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul Havalimanı'nda tarihi rekor! Bakan Uraloğlu duyurdu

11:44
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:12
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu
10:06
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
10:02
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
Enflasyon temmuz ayında yüzde 2,06 arttı, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu
16:37
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye’den ayrılıyor
Göztepeli Romulo rekor bonservisle Türkiye'den ayrılıyor
16:30
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
Fenerbahçe ile anılan Brahim Diaz doğum gününde imzayı atıyor
16:07
Düzce’de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
Düzce'de su borusu patladı: 5 metre su fışkırdı
15:59
Pakistan’daki selde can kaybı 299’a yükseldi
Pakistan'daki selde can kaybı 299'a yükseldi
15:52
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti İşte o sözler
Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu, gazeteciyi tehdit etti! İşte o sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 11:56:56. #7.12#
SON DAKİKA: Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu ilimizde vatandaştan olay sözler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.