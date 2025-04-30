1 Mayıs İçin Emek Dayanışması Çağrısı - Son Dakika
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1 Mayıs İçin Emek Dayanışması Çağrısı

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Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs için insanca yaşam ve haklar için alanlara çağırdı.

30.04.2025 01:02
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(MALATYA)- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Malatya Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Mayıs'a çağrı yaptı. Eğitim Sen Kadın Sekreteri Aysun Güngör, "Çağrımız; insanca yaşanacak ücret, güvenceli gelecek, barajsız sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkı talep eden, işten atmalara ve özelleştirmelere karşı direnen tüm işçilere, emekçilere."dedi.

Malatya Emek ve Demokrasi Platformu tarafından yapılan 1 Mayıs'a çağrı Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (EĞİTİM SEN) Kadın Sekreteri Aysun Güngör, tarafından okundu. İnönü Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi önünde yapılan çağrıda sık sık, "Emekçiyiz, haklıyız kazanacağız!", "Adalet yoksa gelecekte yok!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!", "Yaşasın İş, ekmek, özgürlük mücadelemiz!", "Yaşasın 1 Mayıs dayanışması!" sloganları atıldı.

"1 Mayıs'ta alanlara çağrımızdır"

Eğitim Sen Kadın Sekreteri Aysun Güngör, tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Çağrımız; insanca yaşanacak ücret, güvenceli gelecek, barajsız sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkı talep eden, işten atmalara ve özelleştirmelere karşı direnen tüm işçilere, emekçilere.

Çağrımız; parasız, bilimsel, demokratik ve özgür üniversite talep eden üniversite öğrencilerine. Öğretmenlerine sahip çıkan, geleceğine sahip çıkan lise öğrencilerine.MESEM adı altında işçi olarak çalıştırılan meslek lisesi öğrencilerine. Çağrımız; bir gecede KHK'larla işinden edilen kamu çalışanlarına. Yıllarca okuduktan sonra mülakat adı altında ataması yapılmayanlara. Özel okullarda çalışıp emeğinin karşılığını alamayan öğretmenlere.

"Özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden kadınlara"

Çağrımız; " İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" diyerek eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele eden kadınlara.

Çağrımız; onurlu bir yaşam isteyen, emeğiyle bir ömür geçirmiş emeklilere. Çağrımız; adalet, demokrasi ve barış talep eden tüm yurttaşlara.

Çağrımız; özgür basın, düşünce ve ifade özgürlüğü için sesini yükseltenlere. Çağrımız; "yeni doğan çeteleri"ni üreten düzene "hayır" diyen, ücretsiz, nitelikli, eşit ve erişilebilir, anadilinde kamusal sağlık hizmeti yararlanmak isteyenlere. Çağrımız; kayyumsuz bir yönetim isteyenlere, halk iradesine sahip çıkanlara.

"Eşitlik ve barış talep edenlere"

Çağrımız; emperyalizme karşı çıkan, ülkemizde Ortadoğu'da halklar arasında eşitlik ve barış talep edenlere. Çağrımız; "Sanatsız hayat eksiktir" diyen, kültür ve sanat için direnenlere. Çağrımız; doğa talanına karşı yaşamı savunan çevrecilere. Çağrımız; üzerinden neredeyse iki buçuk yıl geçmişken, halen konteynerlerde yaşam mücadelesi veren, depremi unutulmayan bir felaket olarak gören, kamulaştırma adı altında tapularını el konulan depremzedelere.

Çağrımız; daha önce kıt kanaat geçinirken, üstüne bir de Dondan yüzde yüze varan oranda etkilenen, belki birkaç yıl bahçesinden hiç ürün alamayacak olan üretici köylülere. Çağrımız; insanca yaşamak için birlikte mücadele etmek isteyen herkese; işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve emekten, özgürlükten, adaletten yana olan tüm kurumlara. ağrımız tüm Malatya halkınadır. Gelin, 1 Mayıs'ta omuz omuza, yan yana olalım, umudu büyütelim!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 1 Mayıs İçin Emek Dayanışması Çağrısı - Son Dakika

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