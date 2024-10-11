10 Ekim Gar Katliamı Üzerine Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

10 Ekim Gar Katliamı Üzerine Açıklama

Geniş Video İzle

Musa Uzun, 10 Ekim Katliamı'nda güvenlik eksikliği ve sorumluların yargılanmasını vurguladı.

11.10.2024 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, 10 Ekim Gar Katliamı'yla ilgili "Bizim daha önceki mitinglerimizde alanda bir sürü polis olurdu ama o gün hiç polisin olmaması da dikkat çekiciydi. Meğerse o gün mitingi yapan tertip komitesi ve oraya kadar katılan kitleden başka herkesin haberi varmış o gün oraya saldırı yapılacağından. Biz 10 Ekim ile ilgili arkadaşlarımızın boşa ölmediğini göstermek istiyoruz. Ülkemize demokrasi getirmek istiyoruz. İnsan haklarının gelmesini ve bir hukuk sisteminin oluşmasını istiyoruz" dedi.

Sinop KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Musa Uzun, 10 Ekim Gar Katliamı ile ilgili açıklama yaptı. Uzun, şunları söyledi:

"Bizim ülkede tetiği çektirene hiç kimse bakmaz, tetiği çekene bakar"

"10 Ekim'de KESK'in ve diğer demokrasi güçlerinin çağrısıyla Ankara'da bir demokrasi mitingi yapmaya gitmiştik. Mitinge Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler oldu. Toplanma yeri de Ankara Gar önüydü. Oradan toplanıp, kortej oluşturulup yürüyerek Sıhhiye Meydanı'na geçecektik. Sabah 7-8 saatlerinde gelenler oldu. Saat 10.00'a doğru yürüyüş kortejleri oluşmaya başladı. Önde sendikalar daha sonra siyasi partiler gibi sıralama olurken bir patlama oldu. Ben de oradaydım. Benim arkamdan patlama olunca döndüm ama hiç bomba aklıma gelmedi. Yanımdaki arkadaş o ara 'patlattılar' dedi ve patlattılar demeye kalmadan ikinci bomba patladı. İnsanların havaya sıçramasını dahi gördük. Aramızda 100 metre mesafe yoktu. O ara biz köprü üzerindeydik ve izdiham olmaması için insanlara 'sakin olun' diye uyarılarda bulunduk ve oradan yavaş yavaş kitleyi uzaklaştırmaya başladık. Garın önündeki köprüden Sıhhiye tarafına gitmiştik. Belki 20 dakika falan geçmişti. Ambulanslar ve polis bile gelmemişti. O arada ambulans gelmeden, sağlık ekipleri müdahale etmeden TOMA'lar alana girerek yaralılara biber gazı sıktı. Bu şekilde bir facia ve katliamla karşı karşıya kaldık. O günden bu tarihe kadar da yaralıları arkadaşlarımızdan halen tedavi olanlar, sakat kalanlar var, psikolojik olarak ruhen çöken ve sorun yaşayan arkadaşlarımız var. Bir yandan bununla mücadele ederken bir yandan da hukukla mücadele ediyoruz.

Bizim ülkede tetiği çektirene hiç kimse bakmaz, tetiği çekene bakar. Orada da zaten bombayı patlatan 2 tetikçi arkadaşlarımızla birlikte canlarından oldular ve o 2 kişinin üzerine olay yıkıldı gibi görülüyor. Kimileri bunların Suriye'den, Kuzey Irak'tan girip Ankara'ya kadar gelirken hiçbir yoklamadan, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan geldiği ve hatta yolların bunların geçmesi için açıldığı söyleniyor. Bizim daha önceki mitinglerimizde alanda bir sürü polis olurdu ama o gün hiç polisin olmaması da dikkat çekiciydi. Meğerse o gün mitingi yapan tertip komitesi ve oraya kadar katılan kitleden başka herkesin haberi varmış o gün oraya saldırı yapılacağından. Bu yüzden de kimse alana, bizim içimize girmemiş.

Biz 10 Ekim ile ilgili arkadaşlarımızın boşa ölmediğini göstermek istiyoruz. Ülkemize demokrasi getirmek istiyoruz. İnsan haklarının gelmesini ve bir hukuk sisteminin oluşmasını istiyoruz. Bu olayın son olmasını, bundan sonra böyle olayların olmamasını istiyoruz. Bunun yayında bu olayla ilgili sorumluluğu olanların yargılanmasını ve açığa çıkmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Musa Uzun, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Polis, Sinop, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel 10 Ekim Gar Katliamı Üzerine Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı Enflasyon tahmini değişti, hesaplar sil baştan! İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı
13:14 Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı Kendisini mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte gözaltına alındı
13:08 Köfteci Yusuf’a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti Köfteci Yusuf'a iftira atıldığını düşünen vatandaşlar harekete geçti
12:37 Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı Belediyenin bakım merkezinde hayvan katliamı
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
20:36 Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu Basın toplantısına damga vuran Arda gafı herkesi kahkahaya boğdu
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
19:29 Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo intihara kalkıştı
19:17 Kolaya dev zam geliyor Kolaya dev zam geliyor
19:02 Fatih Terim’den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
19:00 Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 14:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: 10 Ekim Gar Katliamı Üzerine Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.