11. Nükleer Santraller Zirvesi Ankara'da - Son Dakika
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11. Nükleer Santraller Zirvesi Ankara'da

11. Nükleer Santraller Zirvesi Ankara\'da
01.07.2025 14:03
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Ankara'da düzenlenen zirvede Türkiye'nin nükleer enerji hedefleri ve projeleri masaya yatırıldı.

11'inci Nükleer Santraller Zirvesi Ankara Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde düzenlendi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın destekleriyle hayata geçirilen 11'inci Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), İstanbul'da gerçekleşti. NPPES'in açılışına, ASO Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Hasan Mandal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdür Vekili Salih Sarı, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Nükleer Enerji Teknoloji Kurumu (SNPTC) Başkan Yardımcısı Ma Mingjun, ASO Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer ile nükleer santraller sektöründen ulusal ve uluslararası çok sayıda ziyaretçi katıldı.

"Ülkemiz 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir"

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda geliştirdiği Ulusal Enerji Planı, nükleer enerjinin bu yolculuktaki stratejik önemini açıkça ortaya koyduğunu belirten Başkan Ardıç, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Sinop ve Trakya'da planlanan projelerle birlikte, ülkemiz 2040 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedef sadece enerji üretim kapasitesinin artırılmasını değil, aynı zamanda yüksek teknolojiye dayalı üretimin, sanayi kümelenmelerinin ve yerli mühendislik kabiliyetinin gelişimini de içermektedir. Türkiye, bu stratejik yatırımlarla küresel enerji dönüşümünün bir parçası olmanın ötesine geçerek, bölgesel bir teknoloji ve tedarik merkezi haline gelmeyi hedeflemektedir. Özellikle SMR olarak adlandırdığımız Küçük Modüler Reaktörler, nükleer enerjide esneklik, güvenlik ve maliyet avantajı sağlayarak geleceğin enerji sistemlerinde kritik bir rol oynamaktadır" dedi.

"NÜKSAK-2 ile yerli sanayi altyapısı kurmayı amaçlıyoruz"

Türkiye'de ilk kez kurulan nükleer sanayi kümelenmesi NÜKSAK ile sanayicileri hazırlamaya başladıklarını ifade eden Başkan Ardıç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Kümelenme Destek Programı kapsamında yürüttüğümüz NÜKSAK ile özellikle Akkuyu projesinin yerelleştirilmesine katkıda bulunuyoruz. 75 öncü sanayicimizin katılımı ile ilk fazını tamamladığımız NÜKSAK, nükleer enerji alanında çok önemli tecrübeler edinmemizi sağlıyor. Türkiye'de ilk kez nükleer kalite paslanmaz çelik Ar-Ge çalışması, ürünlerin uluslararası sertifikasyonu ve kritik iş anlaşmaları bu proje ile hayata geçirildi. NÜKSAK'ın, Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından verilen imalatçı onay belgesi süreçlerindeki destekleriyle birçok firmamız Akkuyu'da iş yapma fırsatı buldu. NÜKSAK-2 ile birlikte sadece üretim değil, teknolojiye dayalı güçlü bir yerli sanayi altyapısı kurmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Rektör Mandal ise konuşmasında şunlara dikkati çekti:

"Nükleer enerji karbon azaltımı ve endüstriyel dayanıklılık hedefleyen bölgeler için sürdürülebilir ve güvenilir enerji politikasının temel taşı olarak öne çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca yayımlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi, 'Nükleer Teknoloji Geliştirme Parkı' kurulmasını öngören vizyoner bir hedefi barındırıyor. Bu iddialı girişim, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin akademik liderliğinde hayata geçirilecek. Biz bunu yalnızca bir altyapı projesi olarak değil; dışa bağımlı bir alıcı değil, bilgi ve çözüm üreten, ihraç eden ulusal bir taahhüt olarak görüyoruz. İTÜ olarak nükleer inovasyon ekosistemini daha da güçlendirecek 'Ulusal Araştırma Altyapısı' başvurusu hazırlıyoruz."

Programın açılışında konuşan Salih Sarı şunları söyledi:

"Türkiye olarak, büyüyen ekonomimiz ve artan nüfusumuzla birlikte her yıl yaklaşık yüzde 4 oranında artan elektrik talebimizi karşılamak, dışa bağımlılığımızı azaltmak ve çevresel taahhütlerimizi yerine getirmek için dört ayaklı bir enerji stratejisini kararlılıkla uyguluyoruz. Bunlar; yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliğinin artırılması, yerli doğal gaz kaynaklarımızın geliştirilmesi ve elbette, nükleer enerjiye geçiştir."

Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise, "Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu artık sadece bir üretim meselesi değil; aynı zamanda uluslararası itibarı, teknolojiye dayalı kalkınmayı ve bölgesel etki alanını şekillendiren çok katmanlı bir stratejiye dönüştü. Akkuyu NGS sadece bir başlangıç. Önümüzde, nükleer teknolojinin yeni ufku olan SMR dönemi bulunuyor."

Açılış konuşmalarının ardından ASO Başkanı Seyit Ardıç, NPPES'e katılan ASO ve NÜKSAK üyesi firmaların stantlarını ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 11. Nükleer Santraller Zirvesi Ankara'da - Son Dakika

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