112 Acil Sağlık Personeline İftar Programı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri için iftar programı düzenlendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapan personel için iftar programı düzenledi. Bakırköy'de bulunan Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde yapılan programa İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelleri katıldı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı.

İftar öncesi konuşan İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, "Bu sene personellerimizle kendi çalıştıkları yerlerde iftar yapmaya başladık. Bugün 7. iftarımız. 112 ve UMKE sağlık personellerimizle beraberiz. Aslında sağlığın görünmeyen kahramanları ile beraberiz. İstanbul'da 2024'te 2 buçuk milyondan fazla çağrıyı cevaplayıp, 700 bin hastanın acil çağrısına, sağlığa ve hayata tutunmasına koşturmuş bir ekipten bahsediyoruz. Onlarla biz gurur duyuyoruz. Biz şehir merkezinde 8-10 dakika, kırsalda 20 dakika ortalama ile çağrılarımıza cevap verebiliyoruz ama ambulansın içinde olduğunuz noktada o dakikalar aslında size saatler, belki aylar gibi geliyor. Bu heyecanı, bu korkuyu, bu telaşı sizinle beraber yaşayıp hayata tutunmanıza yardım eden bir ekipten bahsediyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun. Biz onlarla gurur duyuyoruz. Kendimizi de bir 112 ve UMKE'ci olarak kabul ediyoruz. Bugün onlarla beraber olmanın şerefiyle beraberiz. İnşallah bundan sonra da biz çalışanlarımızla beraber olmaya devam edeceğiz. Bir gün ambulansın içindeki hasta biz veya yakınımız olabilir. Fermuar sistemi ile beraber sağa sola çekilerek ambulanslarımıza yol vermemiz lazım çünkü onlar yaşama yol veren ekiplerimiz. Sürücülerden bu empatiyi yapmalarını rica ediyorum" dedi. - İSTANBUL