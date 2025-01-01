12 Eylül Darbesi\'nin İzleri: Yavuz Selim Aktaş Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Kozan ilçesinde 12 Eylül darbesi döneminde işkence gören Yavuz Selim Aktaş, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Yavuz Selim Aktaş'ın cenazesi hastaneden alınarak Hoşkadem Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak, Aktaş'ın cenazesi Kozan Mezarlığı'na getirildi. Cenaze törenine Aktaş'ın ailesi, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve çok sayıda seveni kaldı. Mezarlıkta ikinci kez cenaze namazı kılındı. Aktaş'ın eşi Yasemin Aktaş ve kızı Nurhan Aktaş Güven, tabuta sarılırken gözyaşlarını tutamadı. Yasemin Aktaş tabuta sarılarak, "Seni bayrağıma sardılar canım, kendi bayrağına sardılar. Sen milletim dedin, vatanım dedin. Vatan için yoğun bakıma giderken bile marş söyledin" ifadelerini kullandı.

12 Eylül darbesinde 5 yıl tutuklu kalan Aktaş, son röportajında o dönem 78 gün işkence gördüğünü belirterek, yaşadıklarını anlatmıştı. - ADANA