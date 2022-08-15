5. Edremit Kitap Fuarı'nda İki Gün Geride Kaldı - Son Dakika
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5. Edremit Kitap Fuarı'nda İki Gün Geride Kaldı

15.08.2022 13:23
5. Edremit Kitap Fuarı'nda İki Gün Geride Kaldı

13 Ağustos’ta başlayan 5. Edremit Kitap Fuarı’nda ikinci gün geride kaldı. Fuarın ikinci gününde de binlerce kişi fuarı ziyaret etti, ilgiyle söyleşileri takip etti ve sevdiği yazarların imzalı kitaplarını satın aldı. Ataol Behramoğlu, Murat Ağırel ve Uğur Arslan’ın imza stantlarında uzun kuyruklar oluştu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, söyleşi yapan konuklara tek tek teşekkür etti, konuklara plaketlerini fuar izleyicileri ile birlikte verdi.

13 Ağustos'ta başlayan 5. Edremit Kitap Fuarı'nda ikinci gün geride kaldı. Fuarın ikinci gününde de binlerce kişi fuarı ziyaret etti, ilgiyle söyleşileri takip etti ve sevdiği yazarların imzalı kitaplarını satın aldı. Ataol Behramoğlu, Murat Ağırel ve Uğur Arslan'ın imza stantlarında uzun kuyruklar oluştu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, söyleşi yapan konuklara tek tek teşekkür etti, konuklara plaketlerini fuar izleyicileri ile birlikte verdi.

5. Edremit Kitap Fuarı'nın ikinci gününde "Ustaların çocukları ve Köy Enstitüleri" başlıklı söyleşide yazar Öner Yağcı, Fakir Baykurt'un kızı Işık Baykurt, Talip Apaydın'ın kızı Su Apaydın Öğe, babaları üzerinden dönemi ve Köy Enstitüleri'ni anlattılar.

Ustaların çocuklarının söyleşisinden sonra şair ve yazar Ataol Behramoğlu söyleşisine geçildi. Behramoğlu "Şiire dair her şey" başlıklı söyleşide şiirlerinden örnekler verdi, şiirin arka planını anlattı, izleyicilerden sorular aldı.

Gazeteciler Murat Ağırel ve Can Coşkun ise "Memlekette Vurgun" başlıklı söyleşide ülkede yolsuzluğun geldiği noktayı örneklerle anlattı.

5. Edremit Kitap Fuarı'nın ikinci günü Uğur Arslan şiirleri ve şarkılarıyla sona erdi.

FUAR 21 AĞUSTOS'A KADAR DEVAM EDİYOR

21 Ağustos'a kadar Edremit Altınkum Belediye Tesisleri'nde devam edecek 5. Edremit Kitap Fuarı'nın üçüncü günü de oldukça yoğun bir programa sahne olacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel 5. Edremit Kitap Fuarı'nda İki Gün Geride Kaldı - Son Dakika

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