13 Yıldır Adalet Bekliyorlar

Haber: Burhan DEMİRCOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 13 yıl önce arkadaşlarıyla gittiği domuz avında av tüfeği ile vurularak öldürülen Tahsin Karaüce'nin anne ve babası 13 yıldır bayramları buruk geçirdiklerini söyledi. Anne Safinaz Karaüce, "Bugün bayram, bizim 13 yıldır daha yüzümüz gülmedi ama katilleri elini kolunu sallaya sallaya geziyor dışarıda. Biz adalet istiyoruz. Benim oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kızyusuflu Köyüne 2012 yılı Haziran ayında, 22 yaşında olan Tahsin Karaüce, arkadaşları S.I., A.K. ve Y.K. ile birlikte domuz avına gitti. Av sırasında Tahsin Karaüce birden fazla saçmanın vücuduna isabet etmesi sonucu vuruldu. Karaüce, olay yerindeki arkadaşı tarafından Osmaniye Devlet Hastanesine götürüldü, ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti işleyen kişi ise 13 yıldır bulunamadı. Baba Durdu Karaüce, şöyle konuştu:

"2012 yılında oğlum Tahsin Karaüce, üç arkadaşıyla domuz avına gitmişlerdi. Oğlum Tahsin Karaüce orada vurularak katledildi. Orada olay yerinde can verdi. Arkadaşları ölü halde Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar. Oğlum olay yerinde tespit edildiğine göre ölmüş. Yanındaki arkadaşlar hepsi dışarıda geziyor. Arkadaşları 'bize dışarıdan sıktılar' diyorlar ama ben inanmıyorum. Biz 13 yıldır bir sonuç alamadık. Halen de uğraşıyoruz. Bugün bayram, bize 13 yıldır bayram haramdır. Biz bayram yüzü görmüyoruz. Biz oğlumuzun katilinin bir an önce bulunmasını istiyoruz."

"Bizim 13 yıldır yüzümüz gülmedi"

Anne Safinaz Karaüce ise, "Oğlumun katili 13 yıldır bulunamadı. Katilleri dışarıda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bugün bayram, bizim 13 yıldır daha yüzümüz gülmedi ama katilleri elini kolunu sallaya sallaya geziyor dışarıda. Biz adalet istiyoruz. Benim oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum. Biz uyku uyuyamıyoruz 13 yıldan beri. Bayram yüzü görmedik, 13 yıldır gözyaşı döküyorum. Oğlumu çok özlüyoruz, özlemez miyiz. Oğlum şimdi evli olurdu çolu çocuğu olurdu, 13 yıl olmuş. Ölmeseydi, elimizi öperdi, torunlarım gelirdi yanıma. Oğlum kara toprağın altında kendiler elini kolunu sallaya sallaya geziyor ne güzel" dedi.