130. saatte enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hasan işaret diliyle durumunu böyle anlattı - Son Dakika
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130. saatte enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hasan işaret diliyle durumunu böyle anlattı

12.02.2023 14:17
130. saatte enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hasan işaret diliyle durumunu böyle anlattı

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan ve 130 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hasan Yücel, ambulansta sağlık görevlilerine işaret diliyle derdini anlatmaya çalıştı.

Türkiye'yi yasa boğan büyük depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde enkaz altında kalan ve 130 saat sonra kurtarılan 5 yaşındaki Hasan Yücel, ambulansta sağlık görevlilerine işaret diliyle derdini anlatmaya çalıştı. Sağlık görevlisinin yaşını sorduğu Hasan el işareti yaparken, "İyi misin?" sorusuna ise gözlerini açıp kapatarak cevap verdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi 901. Sokak'ta depremde ailesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Hasan Yücel, 130. saatte canlı olarak enkazdan çıkarıldı. Eskişehir'den bölgeye gelen 112 sağlık görevlileri, Hasan'ı hemen alarak Nurdağı'ndaki sahra hastanesine götürdü. Ambulansta bilincinin açık tutulması için sağlık görevlilerinin yaşını sorduğu Hasan, 6 gündür takati kalmadığı için yaşını el işaretleriyle anlattı. Hasan, sağlık görevlisinin "İyi misin?" sorusuna ise gözlerini açıp kapatarak cevap verdi. Sağlıkçılar, şuurunun kontrolü için Hasan'a göz tonometrisi de yaptırdı.

Annesi ve kendisine sarılı haldeki küçük kardeşini kaybeden Hasan Yücel'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Hasan'ın babasının da hayatta kalmayı başardığı öğrenilirken, bu görüntüler izleyenleri gözyaşlarına boğdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 130. saatte enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hasan işaret diliyle durumunu böyle anlattı - Son Dakika

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