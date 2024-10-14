14. Kocaeli Kitap Fuarı'na 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

14. Kocaeli Kitap Fuarı'na 1 Milyon Ziyaretçi

14. Kocaeli Kitap Fuarı\'na 1 Milyon Ziyaretçi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nın 1 milyon 23 bin 514 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. Fuar, Türkiye'nin en büyük kitap fuarı unvanını bir kez daha kazandı.

14.10.2024 09:42  Güncelleme: 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün kapılarını kapatan. 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nı 1 milyon 23 bin 514 kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, fuarda görev yapan personel ile bir araya geldi. Genel Sekreter Dr. Baraçlı, 14. Kocaeli Kitap Fuarını 5-13 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca 1 milyon 23 bin 514 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, "Fuarımız böylece Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olma unvanını bir kez daha taçlandırdı. Fuarımıza katılan yayınevleri de Kocaeli Kitap Fuarının tek büyük kitap fuarı olduğunu bize ifade ediyor" dedi.

Kitap Fuarı'nı sahiplenen vatandaşlara da teşekkür eden Baraçlı, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerçekten büyük, güçlü ve birbirine sevgiyle bağlı bir aile. Bu başarıdaki en büyük unsur çalışanlarımızın gayreti ve emeğidir. Ben nice 14 yıllara diyorum. Sizlerin azmi ve başkanımızın liderliğiyle çok daha güzel projeler gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kıymetli çalışma arkadaşlarım; sizler fuar boyunca Kocaeli'den ve çevre illerden gelen misafirlerimizi en güzel şekilde ağırladınız, emeği geçen tüm personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kocaeli'ye yakışan bir etkinlik düzenlendiğini ifade eden KOÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren ise "Kent birliğini en güzel şekilde yansıttığımıza inanıyorum. 63 bin öğrencimizi buraya yönlendirerek desteğimizi verdik. 15. Kocaeli Kitap Fuarında yeniden bir araya gelmek ümidiyle" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tüm personelin katılımıyla geleneksel pasta kesimini gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hayri Baraçlı, Kültür Sanat, Etkinlikler, Türkiye, kocaeli, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
15:55 Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
15:51 İran’da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
15:35 Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Ankara’da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti Ankara'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
14:38 Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu
14:23 Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti
14:18 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 10:07:03. #1.13#
SON DAKİKA: 14. Kocaeli Kitap Fuarı'na 1 Milyon Ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.